Úterý, 14. října 2025, svátek má Agáta

ČRo: Rozhlasové Memorandum podepsáno

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ministr kultury Martin Baxa dnes podepsali Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v rozhlasovém vysílání na období let 2025-2030.

Dokument vymezuje, jak bude Český rozhlas naplňovat zákonnou roli zejména v oblastech zpravodajství, kultury, vzdělávání, regionálního vysílání i digitálních služeb.

Memorandum navazuje na mediální novelu, která je účinná od května 2025 a aplikuje zákonné změny do praxe. Zároveň reflektuje výstupy veřejné ankety „Jaký chcete Český rozhlas?“, do níž se v létě zapojilo přes 11 tisíc lidí a více než 100 institucí.

▲ Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ministr kultury Martin Baxa (foto: Český rozhlas)

Memorandum přináší jasný rámec, jak bude Český rozhlas veřejnou službu naplňovat v následujících pěti letech. Vychází nejen ze zákonných požadavků, ale také z toho, co veřejnost od rozhlasu očekává - tedy důraz na nezávislost, kvalitní zpravodajství, vzdělávání, kulturu a silné regionální zastoupení. Jsem rád, že se nám tyto priority podařilo vtělit do konkrétní podoby tohoto významného dokumentu,“ říká generální ředitel René Zavoral.

Dokument rovněž potvrzuje respekt k principu duálního mediálního systému, tedy souběžnému fungování veřejnoprávních a komerčních médií. Pro Český rozhlas je Memorandum závazné po celé pětileté období a stanovuje konkrétní veřejnoprávní závazky včetně rozvoje digitálních služeb, podpory literárně-dramatické tvorby či významu Českého rozhlasu v krizových situacích.

Ministerstvo kultury i Český rozhlas označují podpis Memoranda za důležitý milník, který posiluje stabilitu veřejné služby, její předvídatelnost a důvěryhodnost. Memorandum schválila Rada Českého rozhlasu 1. října 2025.

zdroj: ČRo

názory čtenářů




