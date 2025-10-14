Rebdrand kanálů Play v Belgii

Rebdrand kanálů Play v BelgiiDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Play Media, vlastněná Telenet Group, v pondělí 13. října 2025 provedla rebranding svých lineárních kanálů Play, které se vysílají na území Belgie. Stanice Play4, Play5, Play6 a Play7 vysílají pod novými názvy.
Kanál Play4 byl přejmenován na Play. Jde o hlavní kanál vysílací skupiny se všeobecným zaměřením. Stanice vysílá seriály, filmy, zábavu i reality show.
Program Play5 změnil název na Play Fictie cílí na publikum ve věku od 20 do 49 let, především ženy.
Play6 se nyní vysílá pod názvem Play Actie a jak samotný název napovídá, tato stanice naopak cílí na muže.
Play Reality je nové jméno pro stanici Play7.
V portfoliu skupiny je ještě stanice Play Crime. Tento kanál si zachoval svůj původní název.
Stanice Play, Play Fictie, Play Actie a Play Reality jsou také součástí satelitní pay-tv platformy TV Vlaanderen na satelitu Astra na pozici 23,5°E.