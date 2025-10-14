Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 14. října 2025, svátek má Agáta

Rebdrand kanálů Play v Belgii

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Play Media, vlastněná Telenet Group, v pondělí 13. října 2025 provedla rebranding svých lineárních kanálů Play, které se vysílají na území Belgie. Stanice Play4, Play5, Play6 a Play7 vysílají pod novými názvy.

Kanál Play4 byl přejmenován na Play. Jde o hlavní kanál vysílací skupiny se všeobecným zaměřením. Stanice vysílá seriály, filmy, zábavu i reality show.

Program Play5 změnil název na Play Fictie cílí na publikum ve věku od 20 do 49 let, především ženy.

Play6 se nyní vysílá pod názvem Play Actie a jak samotný název napovídá, tato stanice naopak cílí na muže.

Play Reality je nové jméno pro stanici Play7.

V portfoliu skupiny je ještě stanice Play Crime. Tento kanál si zachoval svůj původní název.

Stanice Play, Play Fictie, Play Actie a Play Reality jsou také součástí satelitní pay-tv platformy TV Vlaanderen na satelitu Astra na pozici 23,5°E.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová
21:05 Inspektorka Candice Renoirová
22:00 Modré stíny (4/4)
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (6/6)
20:50 LEX Anička
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (14)
21:40 Odznak Vysočina II (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (15)
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint (3)
21:25 Labyrint (4)
22:40 Profesionálové 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův poloostrov (16, 17)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Gerri (3/4)
22:15 OKTOPUS (4/13)
23:15 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
kanál DVOJKA 20:10 Nancy Wakeová: Hľadaná Gestapom
21:05 Van Damme: Dve tváre akčného hrdinu
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (13)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dlouhá míle (3)
22:00 30 případů majora Zemana (19)
00:00 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook