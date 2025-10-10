Quantcast
Pátek, 10. října 2025, svátek má Marina

RTVE spouští kanál 2Cat v katalánštině

DNES! | redakce | tisk | názory

Katalánci budou moci sledovat kanál přizpůsobený potřebám Katalánska. Španělská veřejnoprávní vysílací společnost RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) spouští v autonomní oblasti Katalánsko kanál 2Cat.

Nový kanál nahradí La2, který vysílá ve španělštině po celé zemi. Vysílání 2Cat bude spuštěno v pondělí 13. října 2025.

Prezident RTVE José Pablo López zdůraznil, že spuštění 2Cat představuje „závazek k vícejazyčnosti a katalánské společnosti“ a dodal, že nová stanice bude nabízet zprávy, zábavu, sport, kulturu a filmy - veškerý obsah produkovaný v Katalánsku a v katalánštině.

Spuštění stanice 2Cat má tři cíle: posílit stávající katalánské programy, reflektovat rozmanitost a pluralitu Katalánska a zdůraznit audiovizuální dědictví RTVE v katalánštině.

Počáteční roční rozpočet stanice bude 8 milionů eur, který se ve druhém roce zvýší na 11 milionů eur. V prvních měsících vysílání bude přibližně 70 % programů stanice 2Cat v katalánštině, přičemž do roku 2026 se plánuje dosáhnout 100 %.

Katalánské programy budou k dispozici také v regionálních pásmech na dalších kanálech RTVE, jako jsou La 1 a 24h (Canal 24 Horas).

zdroj: satkurier.pl + satcesc.com

