Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 4. října 2025, svátek má František

Konec distribuce DW Arabia do Evropy z pozice 26E

DNES! | redakce | tisk | názory

Arabská verze televizního kanálu DW (Deutsche Welle) ukončila vysílání přes satelit Badr 8 na pozici 26 stupňů východně, kde vysílala ve svazku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), odkud bylo možné stanici přijímat i u nás.

Na pozici 26°E skončily vedle televizního kanálu DW Arabia HD také rozhlasové programy DW Radio A2 a DW Radio 5. Všechny televizní a rozhlasové služby DW pro arabsky hovořící země se nyní vysílají do regionu MENA (Střední východ + severní Afrika) už jen ze satelitu Eutelsat 8 West B na pozici 8 stupňů západně. Vedle jiných parametrů příjmu a orbitální pozice došlo zároveň také k výrazné změně v pokrytí. Z nové pozice není možné ve střední Evropě s parabolami o běžných rozměrech tento program přijímat.

Pro diváky v Evropě je určen kanál DW English, který je šířen z obou klíčových evropských satelitů - tedy Astra 1P (19,2°E) a Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Vysílání tohoto zpravodajského a informačního kanálu z Německa je poskytován zdarma ( FTA).

aktuální technické parametry - DW Arabia HD:

• Eutelsat 8 West B (8°W), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - DW Arabia HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Badr 8 (26°E), freq. 12,111 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - DW English HD:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,778 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, FTA
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Ivan Klíma očima Olgy Sommerové
20:20 Zázraky přírody
21:35 Ivan Klíma
kanál CT2 20:00 Marie Terezie
22:00 Purpurové řeky
23:45 Podivný pár
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Možné je všechno! II
22:05 Venom
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (6)
21:35 Bez lítosti 2 (6)
22:35 Nevyřízený účet
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 2 (13)
21:15 Profesionálové 3 (1)
22:25 Jak svět přichází o básníky
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:15 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:05 Anjeli strážni
20:35 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
21:50 Francúzska ruleta (1/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
22:00 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Dlouhá míle (2)
00:05 Záchranáři v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook