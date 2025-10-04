Konec distribuce DW Arabia do Evropy z pozice 26E

Konec distribuce DW Arabia do Evropy z pozice 26EDNES! | redakce | tisk | názory
Arabská verze televizního kanálu DW (Deutsche Welle) ukončila vysílání přes satelit Badr 8 na pozici 26 stupňů východně, kde vysílala ve svazku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), odkud bylo možné stanici přijímat i u nás.
Na pozici 26°E skončily vedle televizního kanálu DW Arabia HD také rozhlasové programy DW Radio A2 a DW Radio 5. Všechny televizní a rozhlasové služby DW pro arabsky hovořící země se nyní vysílají do regionu MENA (Střední východ + severní Afrika) už jen ze satelitu Eutelsat 8 West B na pozici 8 stupňů západně. Vedle jiných parametrů příjmu a orbitální pozice došlo zároveň také k výrazné změně v pokrytí. Z nové pozice není možné ve střední Evropě s parabolami o běžných rozměrech tento program přijímat.
Pro diváky v Evropě je určen kanál DW English, který je šířen z obou klíčových evropských satelitů - tedy Astra 1P (19,2°E) a Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Vysílání tohoto zpravodajského a informačního kanálu z Německa je poskytován zdarma ( FTA).
aktuální technické parametry - DW Arabia HD:
• Eutelsat 8 West B (8°W), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - DW Arabia HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Badr 8 (26°E), freq. 12,111 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - DW English HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,778 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, FTA
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA