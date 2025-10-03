Kouzlo derby míří po úspěchu v kinech na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Pouhé dva měsíce po úspěchu v kinech přichází nová česká komedie Petra Kolečka a Vladimíra Skórky na streamovací službu prima+! Snímek, který během prvního víkendu v českých kinech přilákal více než 50 000 diváků a předběhl i silnou zahraniční konkurenci, nyní míří do českých domácností. Kouzlo derby bude k vidění na prima+ už v pondělí 6. října.
Film, který spojuje silné osobní příběhy s kulisou největšího fotbalového utkání české ligy - pražského derby mezi Spartou a Slavií - nabízí víc než jen zábavu pro sportovní fanoušky. „
Nejde o film určený jen pro fotbalové fanoušky,“ zdůrazňuje režisér a scenárista Petr Kolečko. „
Fotbal zde symbolizuje vášeň - pro cokoli, co člověka v životě naplňuje. Příběhy jednotlivých postav se prolínají během jednoho důležitého dne a ukazují, že každý si v sobě nese své vlastní derby.“
Kouzlo derby staví na silné herecké sestavě, ve které nechybí Jiří Langmajer, Jitka Čvančarová, Michal Dlouhý, Petra Nesvačilová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Michal Isteník, Jiří Vyorálek nebo Jiří Lábus.
„
Film Kouzlo derby uvádíme symbolicky den po prvním vzájemném utkání pražských ‚S‘ v nové sezóně 2025/2026. Jsme rádi, že můžeme svým divákům nabídnout tento divácky úspěšný snímek tak krátce po jeho premiéře v kinech. Věříme, že si ho najdou nejen fanoušci fotbalu, ale i všichni, kdo mají rádi chytrý humor, silné emoce a kvalitní české filmy,“ říká Jan Maxa, ředitel pro VOD služby FTV Prima.
Komedie Kouzlo derby vznikla podle originálního scénáře Petra Kolečka a natáčela se v květnu a červnu 2025 na různých místech Prahy, včetně ikonického stadionu Sparty na Letné. Do natáčení zde bylo zapojeno přes 2000 komparzistů, kteří pomohli vytvořit autentičnost zápasové atmosféry. Děj filmu se točí kolem jednoho klíčového fotbalového utkání mezi pražskými rivaly Spartou a Slavií. V průběhu zápasu se proplétá několik osobních příběhů různých postav od profesorky bohemistiky, přes fotbalového rozhodčího, komentátora a zpěváka, až po zamilovanou radní či mladého fotbalového talenta. Film ukazuje, jak fotbal jako vášeň a kultura ovlivňuje životy lidí napříč generacemi a sociálními skupinami. Kouzlo derby je však víc než jen sportovní komedie, je to příběh o lásce, vášni, proměněných šancích a emocích, které spojují lidi na hřišti i mimo něj.
„
Nemusíte vůbec rozumět fotbalu ani mu fandit. V tomhle filmu si z něj dokonce děláme legraci. Je tam něco pro každého a myslím, že to nakonec je i dojemné,“ říká Jitka Čvančarová, která ve filmu ztvárnila roli zamilované radní. O své postavě promluvila i Petra Nesvačilová, která film točila během své mateřské. „Je to vystudovaná bohemistka a pedagožka na vysoké škole, která je ale zároveň skalní fanynkou Sparty, takže v sobě má takový trochu paradox. Postavy Petra Kolečka v sobě vždycky mají jistý přesah, což mě osobně strašně baví,“ upřesňuje svou roli Petra Nesvačilová. „
O něco méně mě ale bavilo noční natáčení. Být na mateřské, a přijít domů v šest ráno, byla opravdu výzva,“ vzpomíná na natáčení herečka.
Krátce po dotočení byl film představen na prestižním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde si získal první pozitivní ohlasy. Česká premiéra v kinech proběhla 17. července 2025 a nyní bude snímek skórovat i v obývácích, a to už 6. října na prima+.
zdroj: FTV Prima