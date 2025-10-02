TV Nova roztočila třetí řadu Případů mimořádné Marty

Quantcast
TV Nova natáčí další pokračování populárního komediálního seriálu Případy mimořádné Marty. Osm nových dílů třetí řady připravuje, jako u obou předchozích sérií, uznávaná produkční společnost Evolution Films. Tvůrci se i tentokrát drží hesla, že vítězná sestava se nemění.

Režie se tak chopili Marek Najbrt spolu s Tomášem Pavlíčkem, v hlavních rolích diváky opět pobaví nesourodé a nečekané situace generující duo Tatiana Dyková a Roman Zach. Producentkou Evolution Films je Silvie Michajlova, kreativní producentkou TV Nova Iva Kašpárková Jestřábová.

Případy mimořádné Marty 3 (foto: Zuzana Panská, TV Nova)
▲ Případy mimořádné Marty 3 (foto: Zuzana Panská, TV Nova)

Pokračování opět potáhne nebojácná a ztřeštěná Marta, jejíž druhou řadu si v televizi pouštělo v minulém roce v průměru bezmála milion diváků,“ říká kreativní producentka Iva Kašpárková Jestřábová a pokračuje: „Marta je opět připravena řešit nové a mnohdy totálně zamotané případy, a to pomocí své třeskuté inteligence a ve svých nepřehlédnutelných a oku lahodících outfitech. Na konci minulé řady se nám navíc nejspíš začalo klubat něco nového a intimního, protože Marta se se svým kolegou z týmu Kreinerem, ztvárněným Romanem Zachem, políbila. Jak se jejich vztah bude vyvíjet, zatím neprozradím, jisté ale je, že nový a mladý kolega nastupující na oddělení vražd se vztahy ještě pořádné zamává.“

Mimořádná Marta je zpět. Jízlivá a bláznivá jako vždy. Na konci druhé řady se napětí mezi ní a kapitánem Kreinerem konečně rozplynulo, a to ve výbušném polibku, který však v Martě vyvolal místo uspokojení ještě větší zmatek. Kromě svých citů se tak bude Marta navíc potýkat s rozpadlou rodinou, novým domovem, který se ovšem také rozpadá, i se svým otcem. Po něm zdědila jak vysoké IQ, tak talent být magnetem na problémy. Dál však zůstává především nepostradatelným členem týmu a pomáhá řešit případy, které naše policisty zavedou do nahrávacího studia, na vietnamskou svatbu nebo na lékařskou fakultu, kde podle všeho řádí upír.

Přepnout se na hyper energetickou Martu, která neuvěřitelným a nikdy nezpomalujícím způsobem jede, vyšetřuje a konfrontuje každého koho potká, může být někdy trochu náročné. Naštěstí tentokrát netočíme, jako v případě předchozích řad, v tuhé zimě, což mi hodně energeticky pomáhá, ale stejně dojedete na natáčení a pak musíte jít před kamerou z nuly na sto během pár vteřin. V Martině případě se to vlastně spíš blíží dvoustovce, všechno je u ní totiž nadupanější a ostřejší. Svůj život vidí trošku jinou optikou, pro mě hodně zábavnou. To mi velmi pomáhá. Po dvou řadách s touhle postavou, si občas, i v osobním životě, řeknu: co by na to asi řekla Marta? Takže je mi místy velkou inspirací,“ shrnuje Tatiana Dyková.

Diváci se mohou opět těšit na skvěle napsané kriminální případy, které jsou strašlivě zamotané a zašmodrchané,“ říká s úsměvem představitel kapitána Kreinera Roman Zach a dodává: „U této třetí série jde zase o něco víc o způsob vyprávění a o ten vtip, jak a na co Marta přichází. A také o to, jak je moje postava kapitána Kreinera opět tvrdá. To se prostě nezlepší.“ A jak mluví o vývoji svého seriálového vztahu s Martou? „Tihle dva musejí být pořád v nějakém střetu, přijde mi, že by se chtěli, ale fyzikálně to snad ani nejde dohromady.“

Seriál se natáčí primárně v Praze a Středočeském kraji a tvůrci na setu stráví přes padesát dní. V hlavních rolích diváci opět uvidí Tatianu Dykovou, Romana Zacha, Anitu Krausovou, Bolka Polívku, Jiřího Spišáka, Táňu Malíkovou a Janu Plodkovou. Průměrná sledovanost druhé řady Případů mimořádné Marty byla 975 tisíc diváků v cílové skupině 4+ (zdroj: ATO - Nielsen, live+TS0-3).

zdroj: Nova

