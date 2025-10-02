Slovan začíná svoji pouť ve fotbalové Evropě na JOJ Šport

Slovan začíná svoji pouť ve fotbalové Evropě na JOJ ŠportDNES! | redakce | tisk | názory
Mistr uplynulého ročníku slovenské nejvyšší fotbalové soutěže ŠK Slovan Bratislava odstartuje ve čtvrtek večer své působení v ligové fázi Konferenční ligy UEFA. Belasí ve čtvrtek ve 21:00 hodin přivítají na Tehelném poli francouzský tým Racing Štrasburk.
Přímý přenos odvysílá JOJ Šport i s předzápasovým studiem ze stadionu se začátkem už od 20:15 hodin.
Všechny zápasy Slovanu odvysíláme v lineárním vysílání na JOJ Šport. Nebudou nikde uzavřeny na uzamčené platformě, jak na to byli diváci zvyklí v minulosti," uvedl šéf JOJ Šport Roman Neuschl.
Otevírací duel bude komentovat dvojice zkušených komentátorů Karol Jakubovič a Michal Maťašovský.
Ve studiu přivítá moderátor Slavo Jurko bývalého hráče Slovanu Martina Dobrotku a mezinárodně ostříleného bývalého reprezentanta Ľubomíra Moravčíka.
Konferenční liga UEFA (ligová fáze):
• 2.10. 21:00 ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
studio od 20:15 hodin
• 23.10. 21:00 AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
studio od 20:15 hodin
• 06.11. 18:45 KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava
studio od 18:00 hodin
• 27.11. 18:45 ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
studio od 18:00 hodin
• 11.12. 18:45 FK Shkendija - ŠK Slovan Bratislava
studio od 18:00 hodin
• 18.12. 21:00 ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
studio od 20:15 hodin
