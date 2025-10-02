Pseudodokument The Paper v listopadu na SkyShowtime

Quantcast
Čtvrtek, 2. října 2025, svátek má Olívie / Oliver

SkyShowtime dnes oznámila, že dlouho očekávaný nový komediální seriál The Paper bude mít premiéru exkluzivně na této platformě již 14. listopadu, přičemž první tři epizody budou k dispozici hned při uvedení. Nové epizody budou vysílány každý týden.

Dokumentární štáb, který zvěčnil pobočku firmy Dunder Mifflin's Scranton v cenami Emmy ověnčené sérii Kancl (The Office, US), našel úplně nový objekt zájmu, noviny Midwestern, a jejich vydavatele, který se je snaží udržet při životě.

V již druhé řadě excelují v hlavních rolích Domhall Gleeson (Ex Machina, About Time), Sabrina Impacciatore (White Lotus) a Chelsea Frei (Poker Face, The Cleaning Lady). Společně s dalšími hvězdami komediálního žánru si vychutnáte výkony Melvina Gregga (Americký vandal, Snowfall), Gbemisoly Ikumelo (Black Ops, A League Of Their Own), Alexe Edelmana (Just For Us, Unfrosted), Ramony Young (Never Have I Ever, Santa Clarita Diet), Tima Keye (The Witchfinder, This Time with Alan Partridge) a Oscara Nuneze (The Office (US), The Proposal). V seriálu se dále objeví také hostující hvězdy jako Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson a Nancy Lenehan.

Pod svou vlastní značkou vytvořil a napsal výkonný producent Greg Daniels (Kancl (US)) Společně s Deedle-Dee a Michaelem Komanen (Nathan For You) se na výkonné produkci podíleli Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman a Banijay Americas (dříve Reveille). Seriál produkuje stanice Universal Television, divize Universal Studio Group, o distribuci se stará NBCUniversal Global TV Distribution.

Všech devět sezón seriálu The Office (USA) je také k dispozici ke zhlédnutí na SkyShowtime.

zdroj: SkyShowtime

