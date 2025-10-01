Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 1. října 2025, svátek má Igor

prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko

DNES! | redakce | tisk | názory

Streamovací platforma prima+ přináší exkluzivní premiéru kontroverzní seznamky Naked Attraction Česko & Slovensko, vůbec první česko-slovenskou adaptaci populárního britského formátu. Unikátní dating show o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky bude na prima+ dostupná vždy o dva dny dříve než na Óčku.

Úvodní epizodu nabídne prima+ už v pondělí 6. října, televizní premiéra následuje ve středu 8. října ve 22.00 na Óčku.

Logo pořadu Naked Attraction CZ+SK (foto: FTV Prima, Óčko)
▲ Logo pořadu Naked Attraction CZ+SK (foto: FTV Prima, Óčko)

Zatímco běžné seznamky často klamou upravenými fotkami a anonymitou, Naked Attraction sází na syrovou autenticitu. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pěti zcela nahých těl, která se postupně odhalují odspoda nahoru. Od piercingů přes jizvy až po ochlupení - každé tělo vypráví vlastní příběh. Tato odvaha přináší nejen napětí, ale i upřímnost, kterou běžné seznamky neumožňují. V pořadu se představí účastníci různých věkových kategorií, tělesných proporcí i orientací - nahota je zde prostředkem k otevřenému dialogu o vztazích, těle a intimitě bez předsudků. Formát přináší i LGBTQ+ epizody, čímž posiluje inkluzivitu a rozmanitost.

prima+ svléká jako první
Streamovací platforma prima+ nabídne všechny epizody Naked Attraction Česko & Slovensko s předstihem každé pondělí, tedy o celé dva dny dříve, než proběhne televizní premiéra na Óčku. Díky tomu budou předplatitelé mezi prvními, kdo uvidí nové díly bez přerušení. Na prima+ budou navíc všechny epizody dostupné kdykoli, takže diváci si je mohou pustit kdykoli a kolikrát chtějí.

Moderátorka pořadu Naked Attraction CZ+SK, Monika Timková (foto: Vojtěch Resler, FTV Prima, Óčko)
▲ Moderátorka pořadu Naked Attraction CZ+SK, Monika Timková (foto: Vojtěch Resler, FTV Prima, Óčko)

Naked Attraction Česko & Slovensko je první formát, který na naší platformě nabízíme v předpremiéře, a přitom vznikl v produkci jiné televizní stanice, konkrétně Óčka. Jde o vůbec první takto úzkou spolupráci v rámci skupiny mezi naším VOD segmentem a jinou televizní značkou. Těší nás, že právě tento odvážný projekt otevírá cestu pro další mezitelevizní synergie, které mohou do budoucna rozšířit nabídku pro předplatitele prima+,“ říká Jan Maxa, ředitel pro VOD služby FTV Prima.

Pořadem provází herečka Monika Timková, která do pikantního formátu přináší nejen humor a nadhled, ale i osobní zkušenost se sebepřijetím. V roli „poučené kámošky“ pomáhá účastníkům v intimních rozhodnutích a přispívá i edukativním obsahem o sexualitě a lidském těle. „Na tenhle projekt jsem se upřímně těšila a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších natáčení, jaké jsem kdy zažila,“ říká s úsměvem. Podle ní je atmosféra na place překvapivě otevřená a přirozená. „Tím, že jsou účastníci nazí, vzniká zvláštní druh svobody. Nikdo si na nic nehraje, nikdo se neskrývá. A já k těm lidem cítím obrovský respekt - za jejich odvahu, upřímnost a otevřenost.“ Velkým překvapením pro ni byl i samotný přístup účastníků. „Nešlo o žádné exhibování. Spíš naopak, byli to lidé, kteří si prošli složitými životními situacemi a rozhodli se, že to zkusí jinak. Že možná právě tady najdou pravou lásku. A mnozí z nich to mysleli opravdu vážně,“ dodává Monika Timková.

Studio pořadu Naked Attraction CZ+SK (foto: FTV Prima, Óčko)
▲ Studio pořadu Naked Attraction CZ+SK (foto: FTV Prima, Óčko)

První řada pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko nabídne celkem deset premiérových epizod, které budou postupně uvedeny od října do prosince 2025. Na závěr roku se diváci mohou těšit na dvě speciální BEST OF epizody, které shrnou to nejpikantnější, nejdojemnější a nejzábavnější z celé série.

Projekt vzniká v produkci televize Óčko. „Na Óčku už pět let ukazujeme nahotu ze zahraničí. Teď přicházíme s domácí variantou tohoto osvědčeného formátu, ve které jsme spojili to nejlepší ze světa s typicky českým nadhledem a odvahou jít do toho bez zábran,“ říká programový ředitel Óčka Alexandr Guha.

Bonusy jsou plus
Kromě hlavního pořadu nabídne prima+ také bohatý bonusový obsah: zákulisní videa, rozhovory s účastníky a tvůrci a pohledy do natáčení, které se do vysílání nevešly. Součástí je podcast Naked Warm-up s hosty z řad štábu, účastníků i odborníků, after-show OneBlade Naked: Druhá šance, kde dostanou prostor účastníci, kteří se v hlavním pořadu nedostali do finále. V krátkém formátu speed datingu před kamerou tentokrát odhalí nejen své tělo, ale především svou osobnost, vztahovou historii a intimní preference. Uživatelé prima+ dostanou navíc exkluzivně full verzi oblečeného rande.

Zajímavosti z natáčení
* Natáčení české verze probíhalo v intenzivním tempu během osmi dnů, během kterých se uskutečnilo dvacet rande.
* Denně se podařilo natočit až tři epizody. Produkce probíhala ve třech oddělených lokacích zároveň: v hlavním studiu s kabinkami, ve zpovědnici a na takzvaném „oblečeném rande“.
* Pro potřeby natáčení byla využita ikonická barevná kabinková scéna, kterou si štáb zapůjčil z polské verze pořadu. Kabinky musely absolvovat více než 1300 kilometrů dlouhou cestu a na jejich opravu a instalaci měl tým pouhých 48 hodin.
* Celkem vzniklo přes 590 hodin záznamu, z nichž bylo 110 hodin vyhodnoceno jako unikátních a použitelných do epizod. Před kameru se postavilo dvacet vybírajících a více než 85 nahých účastníků z Česka i Slovenska. Někteří z nich si vyzkoušeli obě role - jak pozici toho, kdo vybírá, tak i roli „naháčů“ v boxech.
* Produkce dbala na psychickou pohodu účastníků - po celou dobu natáčení byla k dispozici psychokoučka Hana Mezerová, která účastníkům pomáhala zvládat případné emoce a nejistotu. Pro zajištění maximální autenticity reakcí a momentu překvapení se o přísné oddělení jednotlivých účastníků staral tým runnerů a řidičů, který zajišťoval, aby se jednotliví soutěžící nepotkali dříve, než nastal jejich čas před kamerou.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (4/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (5/10)
22:05 13. komnata Evy Hacurové
kanál CT2 20:00 Yellowstone (9/9)
20:50 Bedekr XI
21:20 Dysproporční děti
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (6)
21:40 Jáma lvová (6)
kanál PRIMA 20:15 Superduel kandidátů na premiéra
22:00 Show Jana Krause
22:55 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (13)
21:30 Hasičárna Telecí
23:10 Malý velký muž
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Les Trois Vallées
22:05 Tulák 9: Pokušenie zla
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Veľké malé cesty (1/3)
21:00 V útrobách umelej inteligencie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Jama levova III.
23:20 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (25)
21:20 Kriminálka Kraj II. (5)
22:30 Prokurátorka (5)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook