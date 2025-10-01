prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko

prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než ÓčkoDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma prima+ přináší exkluzivní premiéru kontroverzní seznamky Naked Attraction Česko & Slovensko, vůbec první česko-slovenskou adaptaci populárního britského formátu. Unikátní dating show o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky bude na prima+ dostupná vždy o dva dny dříve než na Óčku.
Úvodní epizodu nabídne prima+ už v pondělí 6. října, televizní premiéra následuje ve středu 8. října ve 22.00 na Óčku.
Zatímco běžné seznamky často klamou upravenými fotkami a anonymitou, Naked Attraction sází na syrovou autenticitu. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pěti zcela nahých těl, která se postupně odhalují odspoda nahoru. Od piercingů přes jizvy až po ochlupení - každé tělo vypráví vlastní příběh. Tato odvaha přináší nejen napětí, ale i upřímnost, kterou běžné seznamky neumožňují. V pořadu se představí účastníci různých věkových kategorií, tělesných proporcí i orientací - nahota je zde prostředkem k otevřenému dialogu o vztazích, těle a intimitě bez předsudků. Formát přináší i LGBTQ+ epizody, čímž posiluje inkluzivitu a rozmanitost.
prima+ svléká jako první
Streamovací platforma prima+ nabídne všechny epizody Naked Attraction Česko & Slovensko s předstihem každé pondělí, tedy o celé dva dny dříve, než proběhne televizní premiéra na Óčku. Díky tomu budou předplatitelé mezi prvními, kdo uvidí nové díly bez přerušení. Na prima+ budou navíc všechny epizody dostupné kdykoli, takže diváci si je mohou pustit kdykoli a kolikrát chtějí.
„
Naked Attraction Česko & Slovensko je první formát, který na naší platformě nabízíme v předpremiéře, a přitom vznikl v produkci jiné televizní stanice, konkrétně Óčka. Jde o vůbec první takto úzkou spolupráci v rámci skupiny mezi naším VOD segmentem a jinou televizní značkou. Těší nás, že právě tento odvážný projekt otevírá cestu pro další mezitelevizní synergie, které mohou do budoucna rozšířit nabídku pro předplatitele prima+,“ říká Jan Maxa, ředitel pro VOD služby FTV Prima.
Pořadem provází herečka Monika Timková, která do pikantního formátu přináší nejen humor a nadhled, ale i osobní zkušenost se sebepřijetím. V roli „poučené kámošky“ pomáhá účastníkům v intimních rozhodnutích a přispívá i edukativním obsahem o sexualitě a lidském těle. „
Na tenhle projekt jsem se upřímně těšila a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších natáčení, jaké jsem kdy zažila,“ říká s úsměvem. Podle ní je atmosféra na place překvapivě otevřená a přirozená. „
Tím, že jsou účastníci nazí, vzniká zvláštní druh svobody. Nikdo si na nic nehraje, nikdo se neskrývá. A já k těm lidem cítím obrovský respekt - za jejich odvahu, upřímnost a otevřenost.“ Velkým překvapením pro ni byl i samotný přístup účastníků. „
Nešlo o žádné exhibování. Spíš naopak, byli to lidé, kteří si prošli složitými životními situacemi a rozhodli se, že to zkusí jinak. Že možná právě tady najdou pravou lásku. A mnozí z nich to mysleli opravdu vážně,“ dodává Monika Timková.
První řada pořadu Naked Attraction Česko & Slovensko nabídne celkem deset premiérových epizod, které budou postupně uvedeny od října do prosince 2025. Na závěr roku se diváci mohou těšit na dvě speciální BEST OF epizody, které shrnou to nejpikantnější, nejdojemnější a nejzábavnější z celé série.
Projekt vzniká v produkci televize Óčko. „
Na Óčku už pět let ukazujeme nahotu ze zahraničí. Teď přicházíme s domácí variantou tohoto osvědčeného formátu, ve které jsme spojili to nejlepší ze světa s typicky českým nadhledem a odvahou jít do toho bez zábran,“ říká programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
Bonusy jsou plus
Kromě hlavního pořadu nabídne prima+ také bohatý bonusový obsah: zákulisní videa, rozhovory s účastníky a tvůrci a pohledy do natáčení, které se do vysílání nevešly. Součástí je podcast Naked Warm-up s hosty z řad štábu, účastníků i odborníků, after-show OneBlade Naked: Druhá šance, kde dostanou prostor účastníci, kteří se v hlavním pořadu nedostali do finále. V krátkém formátu speed datingu před kamerou tentokrát odhalí nejen své tělo, ale především svou osobnost, vztahovou historii a intimní preference. Uživatelé prima+ dostanou navíc exkluzivně full verzi oblečeného rande.
Zajímavosti z natáčení
* Natáčení české verze probíhalo v intenzivním tempu během osmi dnů, během kterých se uskutečnilo dvacet rande.
* Denně se podařilo natočit až tři epizody. Produkce probíhala ve třech oddělených lokacích zároveň: v hlavním studiu s kabinkami, ve zpovědnici a na takzvaném „oblečeném rande“.
* Pro potřeby natáčení byla využita ikonická barevná kabinková scéna, kterou si štáb zapůjčil z polské verze pořadu. Kabinky musely absolvovat více než 1300 kilometrů dlouhou cestu a na jejich opravu a instalaci měl tým pouhých 48 hodin.
* Celkem vzniklo přes 590 hodin záznamu, z nichž bylo 110 hodin vyhodnoceno jako unikátních a použitelných do epizod. Před kameru se postavilo dvacet vybírajících a více než 85 nahých účastníků z Česka i Slovenska. Někteří z nich si vyzkoušeli obě role - jak pozici toho, kdo vybírá, tak i roli „naháčů“ v boxech.
* Produkce dbala na psychickou pohodu účastníků - po celou dobu natáčení byla k dispozici psychokoučka Hana Mezerová, která účastníkům pomáhala zvládat případné emoce a nejistotu. Pro zajištění maximální autenticity reakcí a momentu překvapení se o přísné oddělení jednotlivých účastníků staral tým runnerů a řidičů, který zajišťoval, aby se jednotliví soutěžící nepotkali dříve, než nastal jejich čas před kamerou.
zdroj: FTV Prima