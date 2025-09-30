České pondělky na FilmBoxu: groteska i satira z kasáren

České pondělky na FilmBoxu: groteska i satira z kasárenDNES! | redakce | tisk | názory
Říjnové pondělky na FilmBoxu v rámci pravidelných českých pondělních bloků nabídnou čtyři výrazné tituly české kinematografie. Každé pondělí večer ve 20:00 se na obrazovkách objevuje český film - tentokrát půjde o groteskní bilanci života, rodinnou road-movie, sklepáckou satiru a zimní romantickou komedii.
Čtyři pondělní večery, čtyři nálady, čtyři důvody zůstat doma u obrazovky.
Vybíjená - 6. října od 20:00
Groteska podle bestselleru Michala Viewegha vrací spolužáky na abiturientský sraz, kde nostalgie střídá bilanci nenaplněných snů i trapných chvil. Trio z Partičky (Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer) zde doplňují Simona Krainová a Simona Babčáková. Natáčení probíhalo v Častoboři, na Slapech i v Říčanech. Zvláštní kuriozitou je, že londýnskou předpremiéru navštívil i Woody Harrelson a podle přítomných vydržel na následné besedě až do konce.
Román pro muže - 13. října od 20:00
Tragikomická výprava tří sourozenců (Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová) do Tater - poslední cesta za sny, přáními i tajnými fantaziemi. Viewegh psal roli Cyrila přímo pro Donutila. Natáčení provázely kuriózní momenty: Táňu Pauhofovou musel na plac vozit vrtulník, protože zároveň hrála v Bratislavě. Film byl v době uvedení už sedmou úspěšnou adaptací Vieweghovy tvorby.
Mlýny - 20. října od 20:00
Sklepácká satira podle raného textu Václava Havla a Karla Bryndy ukazuje armádu jako absurdní stroj na ničení lidských charakterů. Natáčelo se přímo v exteriérech kasáren, reakce diváků se staly součástí záznamu a dodaly inscenaci energii. Na generálku dorazila Olga Havlová, která po představení poznamenala, že „Vaškovi by se to líbilo“.
Špindl - 27. října od 20:00
Zimní komedie Milana Cieslara posílá tři sestry na dámskou jízdu do Krkonoš. Namísto relaxu je čeká lavina trapasů i romantických zmatků. Natáčelo se přímo ve Špindlerově Mlýně a film doplňuje soundtrack skupiny Limetall. Zajímavost z natáčení: scénu s „odvážným“ skokem do sněhu nakonec musel za Davida Gránského zvládnout dublér.
Natáčeli jsme doslova na koleni a s minimálním rozpočtem. Některé záběry vznikaly měsíce dopředu jen proto, abychom zachytili autentický sníh ve Špindlu. Během natáčení jsme si s holkami nečekaně sedly - i když jsme každá úplně jiná - a nakonec se z filmu stal divácký hit,“ vzpomíná Kateřina Klausová.
zdroj: SPI / FilmBox