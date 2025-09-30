Netflix v říjnu: Zaklínač: 4. řada či Dům plný dynamitu

Quantcast
Říjen na Netflixu přináší pestrou nabídku plnou napětí, emocí i dobrodružství. Fantasy svět plný magie a války vás čeká v seriálu Zaklínač: 4. řada.

Diplomatické intriky sledujte v seriálu Diplomatické vztahy: 3. řada. Akční thriller Dům plný dynamitu sleduje hon na viníka balistického útoku. Napětí stoupá ve filmu Žena z kajuty č. 10, kde novinářka riskuje vše, aby odhalila pravdu.

Dokument Victoria Beckham vás zavede do zákulisí života slavné návrhářky. Akční film Útok na Bílý dům přináší boj o záchranu prezidenta. Dojemné drama Chlapec v pruhovaném pyžamu vypráví o přátelství přes ostnatý drát. Pro nejmenší diváky je tu Horton.

Seriálové novinky
Odhalte temný příběh skutečného zločinu v Monstrum: Příběh Eda Geina nebo sledujte romantické komplikace v Láska je slepá: 9. řada. Užijte si sladké překvapení v Je to dort? - Halloween a prožijte silný příběh o hledání smyslu života v Zobáci. Politické intriky a skandály přináší Diplomatické vztahy: 3. řada, zatímco rodinné i pracovní problémy sledujeme v Tohle nikdo nechce: 2. řada. Fantasy svět plný magie a války vás čeká v Zaklínač: 4. řada a dramatický boj o nemocnici v Dýchej zhluboka: 2. řada.

Filmové novinky
V thrilleru Dům plný dynamitu se Američané snaží odhalit původ balistického útoku. Dojemné drama Caramelo sleduje kuchaře, který i přes těžkou diagnózu nachází sílu díky svému psímu parťákovi. Ve filmu Žena z kajuty č. 10 novinářka riskuje vše, aby odhalila pravdu o záhadném zmizení. Romantické drama Všichni mě milují až po smrti zavede Mavi do Istanbulu, kde objevuje své kořeny. A černohumorný Elixír sleduje rodinu, která musí přežít apokalypsu nemrtvých.

Dokumenty na Netflixu
V dokumentu Victoria Beckham nahlédnete do života bývalé Spice Girl, která se připravuje na Pařížský týden módy. Můj otec, vrah zvaný BTK odhaluje děsivý dvojí život sériového vraha očima jeho dcery. A dokument Aileen: Královna sériových vrahů zkoumá život jedné z mála sériových vražedkyň, od traumatického dětství až po její poslední dny.

Comedy Special
Matt McCusker: A Humble Offering
Manželčina logika nebo třeba trapasy v šatně? Matt McCusker vyrukuje s vtipnými postřehy o mužnosti, manželství i výchově dcer ve světě, kterému přestává rozumět.

Netflix živě
WWE Crown Jewel: 2025
Hvězdy WWE míří do Austrálie, aby se utkaly o titul Crown Jewel Championships, kde současní šampioni budou bojovat o své tituly a konečnou slávu.

Six Kings Slam
Nejlepší hráči z celého světa se sejdou na exhibičním tenisovém turnaji v saúdskoarabském Rijádu, kde si to rozdají o prestižní titul.

Licencovaná tvorba na Netflixu
V hororu Vymítač ďábla: Zrození čeká otce Merrina střet s démonickou bytostí. Akční thriller Útok na Bílý dům sleduje boj o záchranu prezidenta. Parodie Scary Movie: Děsnej biják vás rozesměje svými odkazy na horory z devadesátek.

Rodinný film Ježek Sonic přináší dobrodružství mimozemského ježka a maloměstského šerifa. Dojemné drama Chlapec v pruhovaném pyžamu vypráví o přátelství přes ostnatý drát. A v hororu Tiché místo: Část II se Abbottovi snaží přežít ve světě, kde každý zvuk znamená smrt.

zdroj: Netflix

