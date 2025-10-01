Sportovní vrchol roku je tady. Nenechte si ujít ani minutu s Telly

Sportovní vrchol roku je tady. Nenechte si ujít ani minutu s TellyDNES! | redakce | tisk | názory
Každý sportovní fanoušek to zná. Jsou týdny, kdy byste se koukali snad i na korfbal, ale je okurková sezona. A pak jsou týdny, jako je tento, kdy člověk neví co sledovat dřív. Ale s Telly vám v nabitém kalendáři neunikne ani minuta!
Český týden v pohárech
Největší výzva přichází jako první v pořadí. Pražská Slavia míří na San Siro, poměřit síly s loňským finalistou Ligy mistrů, Interem Milán. Sešívaní rozhodně do zápasu nepůjdou v roli favorita, ale stoupající forma a možné podcenění ze strany modročerných může přinést naději na body. Ve čtvrtek se pak v evropských pohárech představí hned 3 české celky. Plzeň se pokusí doma porazit švédské Malmö. Říká se, že nové koště dobře mete a tak by impuls v podobě dočasného trenéra Marka Bakoše mohl zafungovat.
V Konferenční lize pak Sparta přivítá na domácí půdě irský Shamrock. Dle předpokladů by měla zapsat jednoznačné vítězství a dobře se naladit na víkendové derby. Naopak těžká šichta čeká na Sigmu Olomouc, která se v Da Vinciho městě utká s Fiorentinou. Povede se Hanákům zaskočit favorita?
Začíná boj!
Našlapaný týden sportu ale nekončí. Sobota bude patřit bojovým sportům. Oktagon se po téměř roce vrací do Bratislavy a nabídne křtu plnou známých jmen. O hlavní zápas večera se v rámci milionové pyramidy Tipsport Gamechanger postarají úřadující šampion Engizek s českým bojovníkem Humburgerem. Sekundovat jim bude dvojice Jotko Khajevand a v rezervním zápase pak Pirát Krištofič, který se utká s Corderem. Velké zastoupení pak budou mít i domácí tváře jako Čepo, Buchinger, Smolková nebo Chochlíková.
Vrchol přichází nad ránem
Skončí Oktagon, na tři hodinky si zdřímnout a zapnout přenos z Vegas. Do akce míří historicky nejúspěšnější český zápasník Jiří Procházka. Toho na akci UFC 320 čeká souboj s Khalilem Rountree Jr. Tedy... nejspíš. Rodák z Hostěradic je totiž oficiálním náhradníkem v titulovém souboji Ankalaev vs Pereira a v případě indispozice některého ze zápasníků se Jiří posouvá do hlavního zápasu večera. A v případě zdolání Američana je pravděpodobné, že bude dalším vyzyvatelem v souboji o pás.
Prostě jeden týden a hned šest vrcholů, které si žádný sportovní fanoušek nemůže nechat ujít. Všechny fotbaly a zápas Jiřího Procházky navíc jen za 300 Kč. Pokud ale chcete absolutně všechno, sáhněte po novince MAXI balíčku za 990 Kč měsíčně. Kromě nadupané sportovní nabídky, včetně všech živých přenosů Oktagonu bez nutnosti kupovat PPV, získáte všechny kanály z Velkého balíčku, kompletní produkci HBO a HBO Max. A aby byl výběr opravdu kompletní, nechybí ani prémiový obsah z Red balíčku, která je v ceně.
Proč právě Telly?
S Telly máte nejvíc sportu na jednom místě. A to ať už jste doma u televize, na cestě s mobilem nebo třeba na dovolené. Využijte 7denní archiv, přeskakujte reklamy, nahrávejte své oblíbené pořady až na 30 dní a užívejte si každý moment s ostrým obrazem, špičkovým zvukem a jistotou stabilního přenosu. Vyberete si, na co máte právě chuť, a my se postaráme o zbytek.
