Kabelio včetně FTA kanálů wedotv z nových parametrů

Kabelio včetně FTA kanálů wedotv z nových parametrůDNES!
Švýcarský operátor satelitní televizní platformy Kabelio stěhuje některé své programy na nové vysílací parametry. Provozovatel dnes ukončil šíření stanic na původním kmitočtu 10,853 GHz.
Na této frekvenci je nyní na pozicích všech stanic jen statická obrazovka s informacemi o nových vysílacích parametrech v angličtině, němčině a francouzštině - novém kmitočtu 10,775 GHz. Stěhování se týká jak zakódovaných programů DTH služby Kabelio, stejně tak i volně ( FTA) vysílaných programů BVN TV, wedotv Movies, wedotv Sport a wedotv Big Stories.
Vysílání na novém kmitočtu 10,775 GHz bylo zahájeno 1. srpna 2025. Diváci měli tak 2 měsíce na přeladění svých přijímačů na nové parametry. Zásadní změnou je jen přechod multiplexu ze satelitu Eutelsat Hot Bird 13F na Eutelsat Hot Bird 13G. Samotné parametry multiplexu jsou stejné. Příjmové podmínky z obou frekvencí jsou ve střední Evropě srovnatelné.
nové technické parametry - Kabelio a FTA kanály BVN TV, wedotv Movies, wedotv Sport, wedotv Big Stories:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - Kabelio a FTA kanály BVN TV, wedotv Movies, wedotv Sport, wedotv Big Stories (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 10,853 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK