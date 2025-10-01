Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 1. října 2025, svátek má Igor

Ocenění pro AMC za unikátní fotbalovou kampaň

DNES! | redakce | tisk | názory

Fotbal, jaký Slovensko ještě nezažilo, a zároveň kampaň, která získala uznání v odborných kruzích! AMC Networks si z prestižní soutěže Flema Media Awards 2024 odnáší dvě ocenění: 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.

Na třicetimetrové fasádě centra Nivy odehrála dvojice profesionálních fotbalistů zápas proti gravitaci, který slavnostně odstartovali legendy Marek Hamšík (SSC Neapol) a Marek Jankulovski (AC Milán). Akce přilákala stovky diváků a přinesla silnou mediální odezvu.

Unikátní fotbalová kampaň AMC (foto: AMC)
▲ Unikátní fotbalová kampaň AMC (foto: AMC)

Vertikální fotbal spojil zážitkový marketing, architekturu a live PR do jednoho ikonického momentu. Fasáda se proměnila v hřiště s brankami a speciálně upraveným míčem, nechyběla fotostěna, autogramiáda ani 360° instabooth.

Cílem projektu bylo ukázat AMC Networks jako značku, která přináší sport odvážně a netradičně. Realizace si vyžádala týdny příprav a přísná bezpečnostní opatření. Výsledkem byl unikátní formát, který neměl v Evropě obdoby.

Odborné uznání na Flema Media Awards
20. ročník soutěže Flema Media Awards, která se jako jediná v Česku a na Slovensku zaměřuje na mediální kampaně a využití mediatypů, ocenil vertikální fotbal jako příklad inovativního přístupu k médiím a kreativního plánování. Kampaň si odnesla 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a zároveň získala cenu za nejinovativnější kampaň roku.

Z ocenění máme velkou radost - je to potvrzení, že i na našem trhu dokážeme přinášet odvážné a inovativní nápady,“ říká Irena Novotná, Country Manager Czech Republic & Slovakia, AMC Networks International. „Věříme, že jdeme správným směrem a že divákům budeme i nadále přinášet nezapomenutelné zážitky.“

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (4/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (5/10)
22:05 13. komnata Evy Hacurové
kanál CT2 20:00 Yellowstone (9/9)
20:50 Bedekr XI
21:20 Dysproporční děti
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (6)
21:40 Jáma lvová (6)
kanál PRIMA 20:15 Superduel kandidátů na premiéra
22:00 Show Jana Krause
22:55 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (13)
21:30 Hasičárna Telecí
23:10 Malý velký muž
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Les Trois Vallées
22:05 Tulák 9: Pokušenie zla
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Veľké malé cesty (1/3)
21:00 V útrobách umelej inteligencie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Jama levova III.
23:20 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (25)
21:20 Kriminálka Kraj II. (5)
22:30 Prokurátorka (5)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook