Ocenění pro AMC za unikátní fotbalovou kampaň

Fotbal, jaký Slovensko ještě nezažilo, a zároveň kampaň, která získala uznání v odborných kruzích! AMC Networks si z prestižní soutěže Flema Media Awards 2024 odnáší dvě ocenění: 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.
Na třicetimetrové fasádě centra Nivy odehrála dvojice profesionálních fotbalistů zápas proti gravitaci, který slavnostně odstartovali legendy Marek Hamšík (SSC Neapol) a Marek Jankulovski (AC Milán). Akce přilákala stovky diváků a přinesla silnou mediální odezvu.
Vertikální fotbal spojil zážitkový marketing, architekturu a live PR do jednoho ikonického momentu. Fasáda se proměnila v hřiště s brankami a speciálně upraveným míčem, nechyběla fotostěna, autogramiáda ani 360° instabooth.
Cílem projektu bylo ukázat AMC Networks jako značku, která přináší sport odvážně a netradičně. Realizace si vyžádala týdny příprav a přísná bezpečnostní opatření. Výsledkem byl unikátní formát, který neměl v Evropě obdoby.
Odborné uznání na Flema Media Awards
20. ročník soutěže Flema Media Awards, která se jako jediná v Česku a na Slovensku zaměřuje na mediální kampaně a využití mediatypů, ocenil vertikální fotbal jako příklad inovativního přístupu k médiím a kreativního plánování. Kampaň si odnesla 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a zároveň získala cenu za nejinovativnější kampaň roku.
Z ocenění máme velkou radost - je to potvrzení, že i na našem trhu dokážeme přinášet odvážné a inovativní nápady,“ říká Irena Novotná, Country Manager Czech Republic & Slovakia, AMC Networks International. „
Věříme, že jdeme správným směrem a že divákům budeme i nadále přinášet nezapomenutelné zážitky.“
zdroj: AMC