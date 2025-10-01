BBC expanduje s 5 kanály v Německu

BBC expanduje s 5 kanály v NěmeckuDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní platforma Titan OS bude spolupracovat s BBC Studio a divákům prostřednictvím této služby nabídne pět nových kanálů. Mezi nově přidanými kanály v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) bude celkem pět stanic.
V regionu DACH se nově budou vysílat programy BBC Food, BBC Travel, BBC History, BBC Drama a Top Gear. Uživatelé Titan OS ve Francii, Španělsku, Itálii, Beneluxu s Skandinávii budou mít k dispozici jen stanice BBC Drama a Top Gear.
FAST kanály BBC History, BBC Travel, BBC Food a Top Gear jsou k dispozici také na streamovací službě waipu.tv. Novinkou je ale stanice BBC Drama, která se v Německu doposud nevysílala.
Titan OS je dostupný na televizorech Philips a Sony s operačním systémem Android TV. Brzy bude rozšířen i na další značky, včetně JVC.
zdroj: Digital Fernsehen