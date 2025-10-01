Quantcast
Na TV JOJ startuje reality show BTF - Behind The Fame

Televize JOJ startuje nový projekt #BTF - Behind The Fame. Jde o původní formát televize JOJ. Hlavními tvářemi formátu se stali Bianka Rumanová, Cynthia Tóthová a Samuel Miškov.

Premiérovou epizodu #BTF - Behind The Fame uvede jako první streamovací platforma JOJ play již dnes, ve středu 1.10.2025 ve 20:30 hodin. Formát byl původně vytvořen primárně pro streamovací službu televize JOJ. O den později, tedy 2. října ve 21:50 hodin bude unikátní reality show i na obrazovkách TV JOJ.

Natáčení nové reality show probíhalo přibližně tři měsíce. Během té doby byly influenceři vystavováni různým nečekaným situacím, které ukázaly jejich osobnosti v novém, doposud nevídaném světle.

Nové epizody reality show bude JOJ play nabízet každý týden a vedle nich se fanoušci mohou těšit i na exkluzivní formáty. Každý pátek vyjde na platformě JOJ play v sekci Premium podcast, ve kterém se postupně vystřídají hlavní i později i vedlejší tváře reality show. Přinese otázky na tělo, reakce na jednotlivé epizody, různé hry či pranky. Ve zkrácené verzi bude podcast dostupný i na YouTube, celkem JOJ play zveřejní 11 části tohoto podcastu.

Vedle toho předplatitelům JOJ play nabídne i 10 epizod formátu #BTF Extras, ve kterém diváci uvidí záběry, které se do show nedostaly. Na streamovací platformě bude tento formát publikován každé úterý od 7. října.

Fanoušky #BTF - Behind The Fame na JOJ play potěší i formát #BTF - Confession Room. Ten bude mít tři epizody. První bude k dispozici již ve čtvrtek 2. října v sekci Premium a v ní budou tři protagonisté show odpovídat na ty nejintimnější otázky o vztazích, influencerství a jejich životě.

zdroj: JOJ

