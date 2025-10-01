Itálie: Start filmové La7 Cinema, konec La7d

Itálie: Start filmové La7 Cinema, konec La7dDNES! | redakce | tisk | názory
S příchodem nového měsíce získaly italské domácnosti nový bezplatný filmový kanál. Tamní mediální skupina Cairo dnes divákům představila nový program s názvem La7 Cinema.
Stanice začala vysílat dnes, tedy 1. října 2025 a na trhu nahradila původně šířený program La7d, věnovaný ženskému publiku. Nová stanice je tedy ve všech distribučních platformách, kde se vysílal původní program La7d - tedy jak v pozemním vysílání (DTT), satelitu (DTH), tak i internetu (IPTV/OTT).
Posláním nové stanice je přinášet divákům 24 hodiny denně 7 dní v týdnu filmy různého žánru. V programu diváci najdou jak filmovou klasiku, tak i blockbustery.
Jde v pořadí již o čtvrtý filmový kanál, který je v Itálii poskytován zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků po stanicích Rai Movie, Iris a Cine34.
Satelitní signál La7 Cinema HD zajišťuje DTH platforma TivúSat. Signál je ale kryptován a pro příjem je nutná přístupová karta (modul). K dispozici ale je i volný ( FTA) signál v rámci distribuční platformy na satelitu Eutelsat 9B (9°E), kde vysílá v režimu multistream. Signál sice není určen pro individuální příjem, nicméně FTA vysílání a dostupná přijímací technika (přijímač s podporou multistream a modulace 16APSK) umožňuje vysílání sledovat v dosahu pokrytí italského paprsku.
Lepší příjmové podmínky nabízí druhý distribuční signál na pozici 5 stupňů západně, kde se navíc používá jen modulace 8PSK.
technické parametry - La7 Cinema HD:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,111 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 1, FTA
• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 12,585 GHz, pol. H, SR 35500, FEC 2/3, DVB-S2/8APSK, multistream, stream 1, FTA