Středa, 1. října 2025, svátek má Igor

Tusass využije LEO satelity OneWeb

Tusass, grónský národní poskytovatel telekomunikačních služeb, podepsal se satelitním operátorem Eutelsat strategickou víceletou dohodu o zavedení konektivity OneWeb na nízké oběžné dráze Země (LEO) do Grónska.

Rozšířené partnerství umožní poskytování bezpečné a odolné komunikace napříč rozsáhlým a odlehlým územím země.

Prostřednictvím tohoto partnerství bude Tusass využívat síť OneWeb společnosti Eutelsat k řešení široké škály potřeb v oblasti konektivity - od komunitního širokopásmového přístupu až po kritickou infrastrukturu, včetně námořní dopravy, mobility a záchranných služeb. Toto nasazení podporuje společnost Tusass v plnění jejích strategických cílů v oblasti digitální inkluze, integrace infrastruktury a suverénní kapacity v celém Grónsku.

Satelity OneWeb společnosti Eutelsat operují na polární oběžné dráze, což umožňuje bezproblémové pokrytí ve vysokých zeměpisných šířkách a zajišťuje nízkou latenci a vysokorychlostní připojení v arktických podmínkách. Tato schopnost je obzvláště důležitá pro Grónsko, kde mnoho oblastí nemá přístup k pozemní infrastruktuře. Prokázaná odolnost OneWebu v náročných prostředích, jako je severní Kanada, dále podtrhuje jeho spolehlivost v podobně vzdálených arktických oblastech.

Vzhledem k tomu, že odolnost a suverenita se stávají hlavními prioritami pro arktické a evropské národy, toto partnerství posiluje roli společnosti Eutelsat jako důvěryhodného poskytovatele bezpečných řešení konektivity na suverénní úrovni.

zdroj: Eutelsat

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV
