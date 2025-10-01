Tusass využije LEO satelity OneWeb

Tusass využije LEO satelity OneWebDNES! | redakce | tisk | názory
Tusass, grónský národní poskytovatel telekomunikačních služeb, podepsal se satelitním operátorem Eutelsat strategickou víceletou dohodu o zavedení konektivity OneWeb na nízké oběžné dráze Země (LEO) do Grónska.
Rozšířené partnerství umožní poskytování bezpečné a odolné komunikace napříč rozsáhlým a odlehlým územím země.
Prostřednictvím tohoto partnerství bude Tusass využívat síť OneWeb společnosti Eutelsat k řešení široké škály potřeb v oblasti konektivity - od komunitního širokopásmového přístupu až po kritickou infrastrukturu, včetně námořní dopravy, mobility a záchranných služeb. Toto nasazení podporuje společnost Tusass v plnění jejích strategických cílů v oblasti digitální inkluze, integrace infrastruktury a suverénní kapacity v celém Grónsku.
Satelity OneWeb společnosti Eutelsat operují na polární oběžné dráze, což umožňuje bezproblémové pokrytí ve vysokých zeměpisných šířkách a zajišťuje nízkou latenci a vysokorychlostní připojení v arktických podmínkách. Tato schopnost je obzvláště důležitá pro Grónsko, kde mnoho oblastí nemá přístup k pozemní infrastruktuře. Prokázaná odolnost OneWebu v náročných prostředích, jako je severní Kanada, dále podtrhuje jeho spolehlivost v podobně vzdálených arktických oblastech.
Vzhledem k tomu, že odolnost a suverenita se stávají hlavními prioritami pro arktické a evropské národy, toto partnerství posiluje roli společnosti Eutelsat jako důvěryhodného poskytovatele bezpečných řešení konektivity na suverénní úrovni.
zdroj: Eutelsat