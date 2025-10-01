Konec Hip Trips na Astře

Konec Hip Trips na AstřeDNES! | redakce | tisk | názory
Z příchodem nového měsíce byla ukončena distribuce německé stanice Hip Trips, jednoho z tematických programů skupiny Hight View. Skončila jak volná SD distribuce, tak i placený HD signál programu.
Vysílání Hip Trips bylo možné přijímat z hlavního evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E v SD (2x) a v HD rozlišení.
Za vypnutý program nebyla spuštěna žádná náhrada.
Hip Trips se zaměřoval na nejzajímavější zájezdy. Stanice přinášela vzrušující a autentické příběhy lidí, které prožívají na svých cestách.
bývalé technické parametry - Hip Trips (vysílání zde bylo ukončeno!):
• SD: Astra 1N (19,2°E), freq. 12,110 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
• SD: Astra 1N (19,2°E), freq. 12,610 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
• HD: Astra 1N (19,2°E), freq. 12,640 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA