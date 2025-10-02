JOJ 24 dnes slaví třetí narozeniny

JOJ 24 dnes slaví třetí narozeninyDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská zpravodajská televize JOJ 24 přináší svým divákům aktuální zpravodajství a informace již tři roky. Stanice začala vysílat 2.10.2022 jako další lineární program JOJ Group.
JOJ 24 přinášela a přináší divákům aktuální informace, komplexní pokrytí domácích a světových událostí, včetně prezidentských voleb v USA, dění ve Vatikánu, hokejových mistrovství svět a nových analytických formátů.
Těší mě, že naše televize stále pokračuje a že se stala plnohodnotným členem televizního trhu zpravodajských televizí. Věděli jsme, že je to běh na dlouhou trať. Ve zpravodajství rozhoduje objektivita a kvalita, což je hlavním principem celé dramaturgie stanice. Děláme zpravodajství věcné, informačně bohaté, rychlé, profesionálně zpracované a dokážeme takto pracovat celých 24 hodin 7 dní v týdnu. Z pohledu obsahu se nám podařilo zastabilizovat vysílací strukturu tak, abychom mohli reagovat na aktuální dění, což naši diváci velmi oceňují. Za osobní největší úspěch z pohledu obsahu považuji možná poněkud nečekaně náš květnový projekt Hokejové analýzy 24 během Mistrovství světa v hokeji. To byl diskusní pořad, na který jsem hrdý. Mariánu Gáboríkovi a Borisi Valábikovi se podařilo do pořadu dostat většinu mistrů světa, největší legendy, včetně Žikmunda Pálffyho, který rozhovory médiím nedává. Obecně mohu říci, že největší úspěch je, když vidíme, jak diváci hledají důležité informace právě na naší televizi a že ji objevuje stále více lidí,“ bilancuje uplynulý rok vysílání šéfredaktor JOJ 24 Dárius Haraksin.
Zpravodajská televize JOJ 24 vysílá třetí rok. Během uplynulého roku, tedy od 2. října 2024 do 30. září 2025 zaznamenala 205 vítězných večerů (z 364 dnů vysílání) mezi konkurenčními zpravodajskými stanicemi v hlavním vysílacím čase v univerzální cílové skupině. Největší úspěch zaznamenala televize JOJ 24 během vysílání pořadu POLITIKA 24 vysílaný 2. února 2025.
zdroj: JOJ