Pamela Anderson ve svém nejnovějším projektu vyměnila červený koberec za recepty a zve diváky do své kuchyně, aby objevili rostlinnou gastronomii, udržitelný životní styl a radost ze společného stolování.
Není to jen kuchařská show, ale příběh o životě vyprávěný prostřednictvím jídla. Sledujte pořad Pamela vaří s láskou na TV Paprika každou sobotu od 15:20 hodin.
Nová kapitola kulturní ikony
Pamela byla vždy víc než jen mediální osobnost. Od svého raného vzestupu ke slávě až po otevřené angažování se ve prospěch zvířat a životního prostředí se neustále proměňovala a rozvíjela. V posledních letech dala přednost klidnějšímu životu v Kanadě, kde tráví čas na své zahradě a s rodinou. Tento životní styl inspiroval vznik kuchařky z roku 2024 s názvem I Love You: Recipes From the Heart, která obsahuje více než 80 rostlinných receptů odrážejících její domov, zvyky a tradice. Své kulinářské zkušenosti nyní předává skrz televizní obrazovky, kde propojuje jídlo a vyprávění srdečných a autentických příběhů.
Inspirovaná přírodou
Moře se stává dalším tématem, když Pamela obrací pozornost na čerstvé, udržitelně získávané mořské plody. Ukazuje, jak i základní ingredience jako citronová šťáva či olivový olej, dokážou zvýraznit jejich chuť. Zároveň připomíná důležitost souvislostí mezi jídlem a přírodou. Následně se vrací zpět ke své zahradě, odkud využívá zeleninu, bylinky a jedlé květy. Zdůrazňuje, že čerstvost je základem kvalitní chuti a že kuchyně může spojovat různé kultury a tradice.
