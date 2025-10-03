Quantcast
Pátek, 3. října 2025

Konec mezinárodní verze Sky News na Thoru

Britský zpravodajský kanál Sky News v mezinárodní verzi již není dostupný pro diváky v severní, střední a východní Evropě ze satelitu Thor. Volně ( FTA) vysílaný signál Sky News International zde byl odpojen.

Stanice Sky News International dlouhodobě vysílala FTA z kapacity satelitu Thor 5 v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení. Diváci v těchto regionech dostávali nejnovější informace a zpravodajství z pohledu britského vysílatele.

V současné době je tento program dostupný v Evropě již jen z jednoho satelitu a to Astra na pozici 19,2°E, kde nadále vysílá volně v MPEG-2/SD. K dispozici je také britská verze Sky News, která je šířena z pozice 28,2°E.

aktuální technické parametry - Sky News International:

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,604 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

bývalé technické parametry - Sky News International (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Thor 5 (0,8°W), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA

