Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 2. října 2025, svátek má Olívie / Oliver

Pečie celé Slovensko od 5. října na STVR

DNES! | redakce | tisk | názory

Nejsladší slovenská televizní show se vrací na obrazovky. Pátý ročník oblíbené soutěže Pečie celé Slovensko odstartuje už v neděli 5. října ve 20:30 na televizním okruhu STVR Jednotka.

Dvanáct nových soutěžících se předvede před přísnou porotou a diváky doma u televizních obrazovek svým talentem, kreativitou a odvahou pouštět se do náročných pekařských výzev. I tentokrát budou muset prokázat nejen technické dovednosti, ale také fantazii a schopnost tvořit dezerty, které zaujmou chutí i vzhledem.

Pečie celé Slovensko uvede STVR (foto: STVR)
▲ Pečie celé Slovensko uvede STVR (foto: STVR)

Start nové série se letos symbolicky spojuje s Mezinárodním maratonem míru v Košicích, který se uskuteční ve stejný den. Někteří soutěžící páté série, ale také pekaři z předchozích ročníků a členové štábu vytvořili letos běžecký tým Sladcí běžci a postaví se na start maratonu, půlmaratonu i štafety. Fanoušci se tak mohou se svými oblíbenými pekaři setkat přímo v Košicích - nejen na trati, ale také mezi diváky vedle ní. STVR vyšle do ulic metropole východu i tým s pekařskými dárky pro povzbuzující fanoušky.

Pečie celé Slovensko uvede STVR (foto: STVR)
▲ Pečie celé Slovensko uvede STVR (foto: STVR)

Slovenská televize a rozhlas přinese z Košic nejen energii soutěžících pekařů, ale i samotný maratón - tradiční přímý přenos Mezinárodního maratonu míru odvysílá Jednotka v neděli dopoledne. Večer ve 20:30 hodin si diváci budou moci vychutnat první díl nové série Pečie celé Slovensko.

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 České nebe
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (5/9)
22:00 Ta druhá
kanál NOVA 20:00 Volby 2025: Debata
21:30 Comeback
22:05 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (12)
21:35 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Jak svět přichází o básníky
22:05 Mravenci nesou smrt
23:55 JAG 4 (16)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Antverpách
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 CE.ZA.AR
22:00 Architektúra ČSSR 58-89
00:09 Hymna SR
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (10)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (15)
21:55 30 případů majora Zemana (16)
23:45 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook