Pečie celé Slovensko od 5. října na STVR
Nejsladší slovenská televizní show se vrací na obrazovky. Pátý ročník oblíbené soutěže Pečie celé Slovensko odstartuje už v neděli 5. října ve 20:30 na televizním okruhu STVR Jednotka.
Dvanáct nových soutěžících se předvede před přísnou porotou a diváky doma u televizních obrazovek svým talentem, kreativitou a odvahou pouštět se do náročných pekařských výzev. I tentokrát budou muset prokázat nejen technické dovednosti, ale také fantazii a schopnost tvořit dezerty, které zaujmou chutí i vzhledem.
Start nové série se letos symbolicky spojuje s Mezinárodním maratonem míru v Košicích, který se uskuteční ve stejný den. Někteří soutěžící páté série, ale také pekaři z předchozích ročníků a členové štábu vytvořili letos běžecký tým Sladcí běžci a postaví se na start maratonu, půlmaratonu i štafety. Fanoušci se tak mohou se svými oblíbenými pekaři setkat přímo v Košicích - nejen na trati, ale také mezi diváky vedle ní. STVR vyšle do ulic metropole východu i tým s pekařskými dárky pro povzbuzující fanoušky.
Slovenská televize a rozhlas přinese z Košic nejen energii soutěžících pekařů, ale i samotný maratón - tradiční přímý přenos Mezinárodního maratonu míru odvysílá Jednotka v neděli dopoledne. Večer ve 20:30 hodin si diváci budou moci vychutnat první díl nové série Pečie celé Slovensko.
zdroj: STVR