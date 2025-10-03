Říjnové krimi neděle na FilmBox Stars

Říjnové krimi neděle na FilmBox StarsDNES! | redakce | tisk | názory
Každou říjnovou neděli ve 20:00 uvede FilmBox Stars československé kriminální filmy ze 70. let, které dokázaly spojit napětí, atmosféru své doby i nezapomenutelné herecké výkony. Diváky čekají čtyři večery, čtyři různé příběhy o zločinu, spravedlnosti i lidských slabostech - a každý z nich přináší i kuriozity, které potěší filmové fajnšmekry.
První říjnovou neděli, 5. října ve 20:15, odstartuje drama Smrt na černo. Příběh z horkého léta 1947 přivádí na scénu inspektora Kotouče v podání Vlastimila Brodského, který se snaží odhalit machinace černého trhu s látkami a zároveň narazí na korupční vazby mezi obchodníky a politiky. V době uvedení v roce 1977 kritici ocenili skvělé obsazení, ale poukazovali na těžkopádné tempo a tendenční tón. Dodnes však zůstává působivým svědectvím o poválečných poměrech - a to i díky autentickým lokacím, třeba slavné scéně havárie s náklaďákem, která se natáčela přímo v centru Prahy na křižovatce Jungmannovy a Vodičkovy ulice.
O týden později, 12. října ve 20:00, přijde na řadu Sázka na třináctku, kriminální adaptace románu Antonína Wintera v režii Dušana Kleina. Mladý kriminalista Charvát (Jaroslav Satoranský) se vydává po stopách pachatelů loupeže poštovního vozu a mimo službu se zaplétá do osudového vztahu. Film se natáčel v Klatovech, Novém Kníně i v šachtě dolu Max u Kladna, což mu dodalo drsnou autenticitu. A málokdo ví, že v epizodní roli se tu objevil i mladý Marek Eben, tehdy ještě na prahu své kariéry. Rudolf Hrušínský se představil v netradičně civilní roli otce hlavní hrdinky, kterou ve filmu ztvárnila Zuzana Cigánová (s českým dabingem Jorgy Kotrbové).
Třetí neděli, 19. října ve 20:00, nabídne FilmBox Stars snímek Zlaté rybky režiséra Otakara Fuky podle povídky Hany Proškové. V bytě zavražděné ženy zůstává po činu rozbité akvárium a zachráněné rybičky - symbolický detail, který dodnes fascinuje. Kapitána Horu hraje Radovan Lukavský a v roli mladého narkomana se objevuje Oldřich Vízner, pro něhož to byla jedna z prvních výrazných krimi rolí. Film tehdy vzbudil pozornost netradičním motivem „práškařů“, tedy závislosti na lécích, což bylo téma na svou dobu odvážné a aktuální. Díky autentickým pražským interiérům působí příběh komorně a zároveň naléhavě.
Říjnovou sérii uzavře, 26. října ve 20:00, Past na kachnu, kriminální drama Karla Kováře z prostředí hazardních heren a drogového podsvětí. Major Mlynář (Milan Sandhaus) zde vyšetřuje vraždu rakouského turisty i pašování heroinu, zatímco Miroslav Macháček exceluje v roli nesolidního taxikáře a Petr Čepek coby kšeftařský pumpař. Původní pracovní název zněl V pátém voze jede vrah a film měl skutečně připomínat thriller ze světa železnice - nakonec však tvůrci zasadili děj do pochmurné Prahy. Kameraman František Uldrich, známý ze spolupráce s Františkem Vláčilem, vtiskl snímku vizuální atmosféru, která i dnes působí mrazivě. Finální honička se natáčela v okolí Letné a její syrovost podtrhuje temný obraz normalizační metropole.
Každý z těchto filmů ukazuje, že československá kinematografie dokázala vyprávět napínavé příběhy se stejnou intenzitou jako zahraniční krimi. Zároveň přináší autentický obraz doby - od poválečného chaosu přes provinční realitu až po městské podsvětí 70. let. Říjnové neděle na FilmBox Stars tak nejsou jen přehlídkou kriminálních zápletek, ale i cestou časem do éry, která měla svá temná tajemství.
FilmBox Stars je televizní kanál zaměřený na filmy a seriály pro ženy. Nabízí široký výběr žánrů - od krimi a thrillerů přes drama až po romantiku a komedii. Kanál je součástí portfolia SPI International.
Přehled říjnového vysílání na FilmBox Stars:
• 5. října ve 20:15 - Smrt na černo
• 12. října ve 20:00 - Sázka na třináctku
• 19. října ve 20:00 - Zlaté rybky
• 26. října ve 20:00 - Past na kachnu
