Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 3. října 2025, svátek má Bohumil

Říjnové krimi neděle na FilmBox Stars

DNES! | redakce | tisk | názory

Každou říjnovou neděli ve 20:00 uvede FilmBox Stars československé kriminální filmy ze 70. let, které dokázaly spojit napětí, atmosféru své doby i nezapomenutelné herecké výkony. Diváky čekají čtyři večery, čtyři různé příběhy o zločinu, spravedlnosti i lidských slabostech - a každý z nich přináší i kuriozity, které potěší filmové fajnšmekry.

První říjnovou neděli, 5. října ve 20:15, odstartuje drama Smrt na černo. Příběh z horkého léta 1947 přivádí na scénu inspektora Kotouče v podání Vlastimila Brodského, který se snaží odhalit machinace černého trhu s látkami a zároveň narazí na korupční vazby mezi obchodníky a politiky. V době uvedení v roce 1977 kritici ocenili skvělé obsazení, ale poukazovali na těžkopádné tempo a tendenční tón. Dodnes však zůstává působivým svědectvím o poválečných poměrech - a to i díky autentickým lokacím, třeba slavné scéně havárie s náklaďákem, která se natáčela přímo v centru Prahy na křižovatce Jungmannovy a Vodičkovy ulice.

O týden později, 12. října ve 20:00, přijde na řadu Sázka na třináctku, kriminální adaptace románu Antonína Wintera v režii Dušana Kleina. Mladý kriminalista Charvát (Jaroslav Satoranský) se vydává po stopách pachatelů loupeže poštovního vozu a mimo službu se zaplétá do osudového vztahu. Film se natáčel v Klatovech, Novém Kníně i v šachtě dolu Max u Kladna, což mu dodalo drsnou autenticitu. A málokdo ví, že v epizodní roli se tu objevil i mladý Marek Eben, tehdy ještě na prahu své kariéry. Rudolf Hrušínský se představil v netradičně civilní roli otce hlavní hrdinky, kterou ve filmu ztvárnila Zuzana Cigánová (s českým dabingem Jorgy Kotrbové).

Třetí neděli, 19. října ve 20:00, nabídne FilmBox Stars snímek Zlaté rybky režiséra Otakara Fuky podle povídky Hany Proškové. V bytě zavražděné ženy zůstává po činu rozbité akvárium a zachráněné rybičky - symbolický detail, který dodnes fascinuje. Kapitána Horu hraje Radovan Lukavský a v roli mladého narkomana se objevuje Oldřich Vízner, pro něhož to byla jedna z prvních výrazných krimi rolí. Film tehdy vzbudil pozornost netradičním motivem „práškařů“, tedy závislosti na lécích, což bylo téma na svou dobu odvážné a aktuální. Díky autentickým pražským interiérům působí příběh komorně a zároveň naléhavě.

Říjnovou sérii uzavře, 26. října ve 20:00, Past na kachnu, kriminální drama Karla Kováře z prostředí hazardních heren a drogového podsvětí. Major Mlynář (Milan Sandhaus) zde vyšetřuje vraždu rakouského turisty i pašování heroinu, zatímco Miroslav Macháček exceluje v roli nesolidního taxikáře a Petr Čepek coby kšeftařský pumpař. Původní pracovní název zněl V pátém voze jede vrah a film měl skutečně připomínat thriller ze světa železnice - nakonec však tvůrci zasadili děj do pochmurné Prahy. Kameraman František Uldrich, známý ze spolupráce s Františkem Vláčilem, vtiskl snímku vizuální atmosféru, která i dnes působí mrazivě. Finální honička se natáčela v okolí Letné a její syrovost podtrhuje temný obraz normalizační metropole.

Každý z těchto filmů ukazuje, že československá kinematografie dokázala vyprávět napínavé příběhy se stejnou intenzitou jako zahraniční krimi. Zároveň přináší autentický obraz doby - od poválečného chaosu přes provinční realitu až po městské podsvětí 70. let. Říjnové neděle na FilmBox Stars tak nejsou jen přehlídkou kriminálních zápletek, ale i cestou časem do éry, která měla svá temná tajemství.

FilmBox Stars je televizní kanál zaměřený na filmy a seriály pro ženy. Nabízí široký výběr žánrů - od krimi a thrillerů přes drama až po romantiku a komedii. Kanál je součástí portfolia SPI International.

Přehled říjnového vysílání na FilmBox Stars:

• 5. října ve 20:15 - Smrt na černo
• 12. října ve 20:00 - Sázka na třináctku
• 19. října ve 20:00 - Zlaté rybky
• 26. října ve 20:00 - Past na kachnu

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Příliš mnoho lásky (5/8)
21:10 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Strach nad městem
22:10 Křížová palba
23:40 Amistad
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Milionáři (2)
21:40 Okresní přebor (3)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva machři mezi nebem a peklem
22:10 Vraždy podle Jidáše
00:20 JAG 4 (18)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (9, 10)
21:50 Emmanuella ve vesmíru (6)
23:40 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Strach nad mestom
kanál DVOJKA 20:00 Família
20:30 Kráľovná Ena
21:35 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sedmého dne večer
22:20 Láska na druhý pohled
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook