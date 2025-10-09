Rodina Skočdopolových na ČT ukazuje, jak probíhá hospodaření s respektem k přírodě

Rodina Skočdopolových na ČT ukazuje, jak probíhá hospodaření s respektem k příroděDNES! | redakce | tisk | názory
Skočdopolovi přiblíží, jak to chodí na farmě. Nový desetidílný seriál divákům přináší Česká televize ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Představí farmu, kde se prolíná tradice a moderní technologie.
Režisérem projektu je Pavel Hejnal, který se podílel na pořadu Skautská pošta. Seriál startuje 16. října od 15:30 hodin na programu ČT :D.
Máma, táta, Květa a Jiřík Skočdopolovi dobře vědí, jak se starat o půdu, pěstovat i sklízet poctivě. Seriál ukazuje život na farmě i to, proč se k přírodě vyplatí chovat s respektem. „
Tématům, jako jsou zdravá výživa, správné stravovací návyky nebo hospodaření s potravinami, se věnujeme v našich seriálech pro děti pravidelně. Bylo tedy jen otázkou času, kdy dojde na téma ekologického hospodářství a bio potravin. Je naší zásadou, že předáváme dětem informace atraktivní formou. Tedy především prostřednictvím poutavých příběhů, často komediálních. Případně s pomocí písniček. Ve Skočdopolových otevírá perfektní znělková písnička skladatele Ondřeje Škocha každý díl - celkem deset edukativních mikrokomedií. Seriál vznikl ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, kterému děkujeme za odborné zázemí, finanční podporu i poradenství,“ říká kreativní producent Luděk Horký.
„
To, jak se chováme k přírodě i k sobě samým, je velmi důležité téma a je dobré, aby se nad tím diváci Déčka trochu zamysleli. Na druhou stranu jsem od začátku chtěl, aby to byla hlavně zábava. A to se, myslím, povedlo, takže teď máme deset dílů seriálu, u kterého se děti zasmějí, pobaví a určitě si tam najdou i svou oblíbenou postavu. Já si přeju, aby si odnesly hlavně dobrý pocit z toho, že je koukání na všechny díly bavilo. A pak v určitých situacích v běžném životě třeba občas lehký návod, jak je vyřešit nebo jak k nim přistupovat. Třeba že příroda si zaslouží, abychom se k ní chovali ohleduplně nebo že ne všechno, co vidíme na sociálních sítích, je potřeba bezmyšlenkovitě následovat,“ dodává režisér Pavel Hejnal.
zdroj: ČT