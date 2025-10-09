Quantcast
Čtvrtek, 9. října 2025, svátek má Štefan / Sára

Media Club i skupina Prima meziročně posílily

Mediální skupina Prima i obchodní zastupitelství Media Club oproti loňskému září narostly v prime time v cílových skupinách 15+ i 18-69. Media Club u nich zaznamenal nárůst rovněž v celodenním vysílání a porazil svoji komerční konkurenci.

Mezi malými tematickými kanály si nejvíce polepšily CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. Pro CNN Prima NEWS bylo září rekordním měsícem v CS 15+ i CS 18-69 v celodenním vysílání i v prime time.

Media Club si oproti loňskému září polepšil v prime time i v celodenním vysílání v cílové skupině 15+ a stejně tak i v 18-69. V těchto skupinách porazil komerční konkurenci v celodenním vysílání a v cílové skupině 15+ zvítězil také v prime time. Celodenní share za září 2025 vyšplhal na 35,67 % v CS 15+ a 34,44 % v CS 18-69. Prime time share měl hodnotu 33,83 % v CS 15+ a 32,96 % v CS 18-69.

Skupina Prima za posledních 12 měsíců zvýšila svůj podíl na sledovanosti v prime time v cílových skupinách 15+ i 18-69, polepšila si i v celodenním vysílání v CS 18-69. Celodenní share v září činil 27,46 % v CS 15+ a 25,96 % v CS 18-69. Prime time share se v září zastavil na hodnotě 26,80 % v CS 15+ a 25,71 % v CS 18-69.

Stanice Prima v září uspěla s pořady vlastní tvorby. Na čele byly premiérové díly podzimních novinek Polabí a Mladá krev. Dařilo se také pořadům Kamarádi, Zrádci nebo Ano, šéfe! Celkově byly pořady hlavní stanice Prima čtyři večery v týdnu nad svojí komerční konkurencí. Zrádci byli v září nejsledovanějším pořadem v CS 15-40 na celém televizním trhu a hlásí vyšší výkon než průměr první řady za stejný počet epizod. Ano, šéfe! je nejsledovanější cooking show podzimní sezóny v CS 15+ i CS 18-69.

Z malých tematických kanálů se nejvíce dařilo CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. CNN Prima NEWS se může pochlubit historicky nejlepším měsícem v CS 15+ i CS 18-69 v celodenním vysílání i v prime time - celodenní share 3,12 % v CS 15+ a 2,46 % v CS 18-69. Volební týden zasáhl na multiplatformě celkem 6 734 000 diváků. Nejsledovanějším pořadem na CNN Prima News byla Partie Terezie Tománkové ze 14. září, kdy si ji naladilo 274 000 diváků při sharu 14,58 %.

Na Prima KRIMI vládl Detektiv Grace: Hodinky smrti, 14. září s nimi trávilo 183 000 diváků při sharu 5,43 %. Prima MAX opanovalo Sedm statečných, které si 23. září za své společníky zvolilo 140 000 diváků při sharu 5,00 %. Na Prima LOVE nejvíce zabodovala Rosamunde Pilcher: Čas poznání. 12. září se stala volbou pro 2,84 % diváků. Na Prima COOL si nejvíce diváků získal film 60 sekund. 28. září ho sledovalo 3,22 % lidí u obrazovek. Na Prima ZOOM dosáhly nejvyšší sledovanosti Tanky v pekle bojů, které si 25. září nenechalo ujít 1,74 % diváků.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, CS 15+ není-li uvedeno jinak, za září 2025, FTV Prima.

