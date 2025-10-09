CANAL+ přiveze do Prahy trofej pro vítěze Premier League

CANAL+ přiveze do Prahy trofej pro vítěze Premier LeagueDNES! | redakce | tisk | názory
Držely ji v rukách legendy jako Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Frank Lampard nebo David Beckham. A každý fanoušek anglického fotbalu by si ji chtěl prohlédnout zblízka. Nyní má možnost, protože trofej pro vítěze Premier League bude k vidění v Praze!
CANAL+ je držitelem práv na vysílání Premier League ve více než 50 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska, a je tak nejsilnějším mediálním partnerem anglického fotbalu. Díky tomu se podařilo vyjednat, že originál trofeje poprvé v historii navštíví Českou republiku.
Trofej bude za přítomnosti českých fotbalových legend vystavena v neděli 19. října ve foyer Cinema City na Chodově. Televizní diváci ji budou moci vidět také na obrazovkách CANAL+ Sport v sobotu 18. října v pořadu Match Time - předzápasovém studiu k zápasu Manchester City - Everton od 16 hodin.
Už v pátek se trofej objeví v ulicích hlavního města a šťastlivci, kteří ji zahlédnou, budou mít možnost vyhrát vstupenky na zápas Premier League.
Bližší informace budou brzy zveřejněny na sociálních sítích CANAL+ Sport a webové stránce www.canalplussport.cz/trofej.
zdroj: CANAL+