Dokument LEX Anička uvede ČT

Česká televize uvede v úterý 14. října ve 20:50 na programu ČT2 nový dokumentární film režisérky Šárky Maixnerové LEX Anička. Film se zaměřuje na období po rozhodnutí odvolacího soudu a klade otázku, jaký dopad má rozsudek na život oběti.
Snímek zachycuje rok života dívky po tomto rozhodnutí, kdy se mladá žena snaží znovu začlenit do běžného života a vyrovnat se s následky svého traumatu.
Program ČT2 odvysílal 13. března minulého roku dokument Případ Anička 2024. Snímek se zabývá zločinem na dívce, kterou otčím podle soudu týral, ponižoval a více než dvěstěkrát znásilnil. Prvoinstanční rozsudek byl následně zmírněn z trestu odnětí svobody v délce tří let na podmínku s odůvodněním, že odsouzený je živitelem rodiny.
Jedním z argumentů pro zmírnění trestu byl posudek soudního znalce z oboru psychiatrie, který uvedl, že „do budoucna lze (u posuzované) předpokládat vymizení psychických obtíží“. Zatímco druhý posudek z oboru psychiatrie a klinické psychologie, který odvolací soud nakonec ignoroval, říká, že „
další vývoj psychického stavu posuzované nelze aktuálně jednoznačně predikovat, do velké míry bude záležet na tom, v jak podpůrném prostředí se bude dívka dále pohybovat“.
Režisérka Šárka Maixnerová se svým týmem sledovala život Aničky po dobu jednoho roku - od rozhodnutí odvolacího soudu do léta 2025.
Po pobytu v psychiatrické nemocnici se dívka odstěhovala do vlastního bytu, s jehož získáním jí pomohla iniciativa Pod svícnem a soukromí dárci ve sbírce Donio. Zkouší se zařadit do „normálního života“, který dosud nikdy nežila, a hledá vztahy, které nikdy neměla. Česká televize tak přináší záznam života oběti „poté“.
Na základě tohoto případu byl dokonce přijat zákon LEX Anička, který přináší povinné vzdělávání soudců a nově i posuzování náhrady škod obětem.
Anička je pro mě jedním z nejsilnějších lidí, které jsem za svůj život potkala: Když jsme společně sledovaly záznam roku jejího života, rozhodnutí zveřejnit ho nezměnila,“ říká režisérka Šárka Maixnerová.
LEX Anička přináší osobní výpověď jedné mladé ženy a zároveň reflektuje širší otázky podpory obětí a fungování systému pomoci. Dokument zároveň ukazuje, že téma zůstává aktuální - do psychiatrických zařízení a center krizové intervence přicházejí další oběti podobných činů, a diskuse o spravedlnosti a následné péči tak pokračuje.
Kauza ‚Anička‘ dokázala zvednout společnost, lidé vyšli do ulic, protestoval ministr spravedlnosti, uskutečnila se sbírka..., mediální zájem v mezičase utichl a Anička se musí znovu pokusit žít normální život. Je to cesta trnitá, strastiplná, s traumaty, která nemohou jen tak vymizet. Chceme věřit, že její odvaha jít s kůží na trh může pomoci dalším dosud utajeným obětem,“ dodává kreativní producentka Lenka Poláková.
Premiéra na ČT2 tak není pouze televizní událostí, ale také pozváním k veřejné debatě o fungování justice a ochraně těch nejzranitelnějších.
zdroj: ČT