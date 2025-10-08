ARD a ZDF odvysílají 60 zápasů z MS ve fotbale 2026

ARD a ZDF odvysílají 60 zápasů z MS ve fotbale 2026DNES! | redakce | tisk | názory
Na německých veřejnoprávních programech ARD a ZDF se může objevit 60 zápasů z mistrovství světa ve fotbale 2026. Vyplývá to ze společné dohody ARD, ZDF s agenturou pro sportovní práva SportA a společností Deutsche Telekom.
Dohoda umožňuje ARD a ZDF odvysílat celkem 60 zápasů z MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku a to živě, včetně všech zápasů s německým týmem, úvodního zápasu, semifinále a finále.
Dohoda také zahrnuje komplexní postprodukční pokrytí všech 104 zápasů mistrovství světa na všech platformách ARD a ZDF, jakož i zvukové pokrytí všech utkání.
ARD a ZDF také sublicencují audiovizuální práva ke všem 51 zápasům UEFA Euro 2028 společnosti Deutsche Telekom pro placenou televizní nabídku prostřednictvím SportA. Celkem 34 zápasů z mistrovství Evropy ve fotbale ve Velké Británii a Irsku bude vysíláno živě na ARD a ZDF, včetně zápasů německého národního týmu a také úvodního zápasu, semifinále a finále.
Uzavření dohody podléhá konzultaci s příslušnými orgány vysílacích společností.