SAKT a LOTOS spojují síly
Regionální televize budou blíže k divákům a operátoři rozšíří svou nabídku televizních kanálů. Tento krok umožní vzájemná spolupráce mezi Slovenskou asociací pro kabelové telekomunikace (SAKT) a sdružením LOTOS, která byla před pár dny podtržena podpisem společného memoranda o spolupráci.
Dokument vytváří rámec pro užší a intenzivnější spolupráci mezi telekomunikačními operátory a regionálními vysílateli, která je prospěšná pro oba.
Prezident SAKT Vlastimil Lakatoš oceňuje široký rozměr spolupráce právě přes lokální zprávy a místní dění, které se takto dostane mezi širší veřejnost. "
Slovensko je tvořeno právě regiony, proto se těšíme užší spolupráci se sdružením LOTOS. Operátoři budou mít možnost spolupracovat se všemi regionálními televizemi, což opět zpestří nabídku pro diváka, který tak bude moci nahlédnout hlouběji do dění v konkrétních regionech. Více regionálních kanálů přináší i více možností pro diváky. celém Slovensku a prohlédnout si ho může opravdu každý. Vedle velkých televizí dostanou prostor i menší hlasy a zvýší se tak rozmanitost médií.“
LOTOS - Spolek lokálních a regionálních televizí sdružuje téměř 70 televizí a poskytuje systematickou metodickou a odbornou pomoc pracovníkům lokálních televizí. "
Jsme přesvědčeni o tom, že právě jednotlivé lokální, městské či regionální televize jsou k potřebám svého diváka nejbližší. Znají místní politickou i společenskou situaci, sledují dění v oblasti sportu i kultury a poukazují na komunální problémy. asociací pro kabelové telekomunikace,“ uvedl Vladimír Seman, výkonný ředitel spolku LOTOS. "
Regionální televize jsou důležitou součástí mediálního prostředí a kulturní identity naší země. Díky této spolupráci budou moci regionální kanály oslovit větší počet diváků a přinést jim informace, které mají přímý dopad na jejich každodenní život," doplnil Seman.
Ze společného memoranda budou kromě členů SAKT a LOTOS profitovat i samotní televizní diváci, kteří získají přístup k většímu počtu regionálních stanic přímo ve svém balíčku od operátora, dozvědí se více o dění ve svém okolí a lokální programy mohou posílit i jejich příslušnost k regionu s jeho specifiky.
SAKT je největší sdružení televizních operátorů na Slovensko s více než třicetiletou tradicí. Sdružuje kolem 70 aktivních operátorů, které celkově poskytují služby pro více než 1,2 milionu domácnosti na úrovni satelitního, pozemního, kabelového, IPTV i OTT vysílání. SAKT zároveň spolupracuje s dalšími národními asociacemi, zejména s českou, maďarskou a polskou.
zdroj: SAKT