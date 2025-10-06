Na TV JOJ se vrací pořad Sedem

Na TV JOJ se vrací pořad SedemDNES! | redakce | tisk | názory
Po letní přestávce se na obrazovky televize JOJ vrací glosátorský pořad "Sedem" (Sedm). Nové části uvidí diváci od úterý 7. října 2025 ve 22:45 hodin. V programovém schématu stanice se objeví až do 9. prosince.
Sedem je nejznámějším televizním formátem, který s humorem a nadhledem komentuje události uplynulých sedmi dní. Stabilní sestavu glosátorů opět tvoří Milan Kňažko, Oľga Feldeková, Marián Leško, Tomáš Hudák, Michael Szatmary, Samo Trnka a Matej Adámy. Diváky jimi už tradičně doprovází moderátorka Elena Vacvalová.
Relace Sedem je na obrazovkách TV JOJ od roku 2017, tedy již osm let. Za tu dobu v ní účinkovaly respektované osobnosti jako Milan Lasica, Jan Snopko, Boris Farkaš či Marián Geišberg. Tvůrcům se daří neustále oslovovat nové glsátory, kteří dokážou reagovat na aktuální dění a přinášejí svěží pohled.
zdroj: JOJ