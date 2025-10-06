Quantcast
Pondělí, 6. října 2025, svátek má Hanuš

Na TV JOJ se vrací pořad Sedem

Po letní přestávce se na obrazovky televize JOJ vrací glosátorský pořad "Sedem" (Sedm). Nové části uvidí diváci od úterý 7. října 2025 ve 22:45 hodin. V programovém schématu stanice se objeví až do 9. prosince.

Sedem je nejznámějším televizním formátem, který s humorem a nadhledem komentuje události uplynulých sedmi dní. Stabilní sestavu glosátorů opět tvoří Milan Kňažko, Oľga Feldeková, Marián Leško, Tomáš Hudák, Michael Szatmary, Samo Trnka a Matej Adámy. Diváky jimi už tradičně doprovází moderátorka Elena Vacvalová.

Relace Sedem je na obrazovkách TV JOJ od roku 2017, tedy již osm let. Za tu dobu v ní účinkovaly respektované osobnosti jako Milan Lasica, Jan Snopko, Boris Farkaš či Marián Geišberg. Tvůrcům se daří neustále oslovovat nové glsátory, kteří dokážou reagovat na aktuální dění a přinášejí svěží pohled.

zdroj: JOJ

Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
