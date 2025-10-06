Nový obsah na ČT edu navazuje na seriál Ratolesti

Nový obsah na ČT edu navazuje na seriál RatolestiDNES! | redakce | tisk | názory
Seriál Ratolesti představuje svět dospívajících nejen v prostředí školy, ale také jejich rodin. Otevírá citlivé příběhy a ukazuje náročné situace, které se mohou v životě objevit. Na tato témata reaguje vzdělávací portál ČT edu novým obsahem - rozcestníkem s praktickou podporou pro pedagogy, žáky i rodiče: Nebuďte na to sami.
Na projektu spolupracovali odborníci a psychologové, kteří se dlouhodobě věnují daným tématům, společně s neziskovými organizacemi zaměřenými na prevenci a podporu dětí. Zapojili se i samotní tvůrci seriálu Ratolesti. „
Stránka je koncipována jako dlouhodobý projekt. Chceme ji doplňovat o další témata, aby nabízela stále aktuální podporu a praktické materiály. Naším cílem je, aby učitelé, rodiče i žáci věděli, že na problémy nejsou sami - a měli po ruce nástroje a kontakty, které jim usnadní první kroky k řešení,“ říká vedoucí redaktorka ČT edu Anna Kabelková.
Stránka funguje jako podpůrný systém pro všechny, kdo se ve škole nebo v rodině setkávají s těžkými situacemi. Uživatelé zde mohou najít důležité informace, jak v konkrétních situacích postupovat a koho informovat. Nikdo nemusí být na těžké situace ve škole sám. On-line portál je určen nejen jednotlivcům, kteří se aktuálně potýkají s obtížnou životní situací, ale také jejich blízkým a přátelům, kteří chtějí poskytnout oporu.
