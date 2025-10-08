TV Barrandov ukončí Sejdeme se na Cibulce, naopak zařazuje erotiku

TV Barrandov ukončí Sejdeme se na Cibulce, naopak zařazuje erotikuDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Barrandov pokračuje v úpravách své programové nabídky s cílem ještě více posílit atraktivitu vysílání pro klíčové cílové skupiny diváků ve věku 15-69 a 15-54 let, důraz bude víc na erotiku a reality show.
V rámci těchto úprav dochází mimo jiné k ukončení výroby pořadu Sejdeme se na Cibulce, který již neodpovídá současnému programovému směřování televize. Uvedla dnes televize Barrandov. Ukončení výroby pořadu je poměrně překvapivé, neboť televize v minulých měsících po mnohaleté přestávce začala natáčet nové díly.
Programová nabídka se zaměří také na formáty s lehce erotickým nádechem a autentickými příběhy ze života - mezi ně patří například pořady SeXoňa či Policie Delta.
„
Naším cílem je nabídnout divákům atraktivní, svěží a odvážnější program, který lépe rezonuje s našimi hlavními cílovými skupinami,“ uvedl programový ředitel Roman Mrázek. „
Věříme, že právě pestřejší nabídka žánrů zaměřených více na lehkou erotiku, vztahy a realitu každodenního života zvýší jejich zájem o náš program.“