Středa, 8. října 2025, svátek má Věra

TV Barrandov ukončí Sejdeme se na Cibulce, naopak zařazuje erotiku

Televize Barrandov pokračuje v úpravách své programové nabídky s cílem ještě více posílit atraktivitu vysílání pro klíčové cílové skupiny diváků ve věku 15-69 a 15-54 let, důraz bude víc na erotiku a reality show.

V rámci těchto úprav dochází mimo jiné k ukončení výroby pořadu Sejdeme se na Cibulce, který již neodpovídá současnému programovému směřování televize. Uvedla dnes televize Barrandov. Ukončení výroby pořadu je poměrně překvapivé, neboť televize v minulých měsících po mnohaleté přestávce začala natáčet nové díly.

Programová nabídka se zaměří také na formáty s lehce erotickým nádechem a autentickými příběhy ze života - mezi ně patří například pořady SeXoňa či Policie Delta.

Naším cílem je nabídnout divákům atraktivní, svěží a odvážnější program, který lépe rezonuje s našimi hlavními cílovými skupinami,“ uvedl programový ředitel Roman Mrázek. „Věříme, že právě pestřejší nabídka žánrů zaměřených více na lehkou erotiku, vztahy a realitu každodenního života zvýší jejich zájem o náš program.“

Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
