JOJ Play v novém webu TV JOJ

Slovenská mediální skupina JOJ představila nové webové stránky joj.sk, které přinášejí svěží design, rychlejší orientaci a propojení se streamovací službou JOJ play. Diváci tím získávají jednodušší přístup k pořadům, archívu a exkluzivnímu obsahu.
Cílem úprav webu joj.sk je přinést divákům pohodlnější způsob, jak sledovat své oblíbené pořady, číst aktuální zprávy a přistupovat k archívu z jednoho místa.
Největší novinkou je společné uživatelské konto pro joj.sk a JOJ play. S jedním účtem se čtenáři přihlásí k živému vysílání stanic JOJ Group - včetně sportovního obsahu pro předplatitele.
Nová verze webu nabízí bonusový obsah, přehlednější navigaci a zlepšené uživatelské rozhraní.
Celý archív pořadů je nyní dostupný přímo na webu joj.sk. Jednotlivé epizody je možné sledovat 7 dní po odvysílání.