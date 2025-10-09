Quantcast
Zelená pro přejmenování Nova Gold na Nova Krimi

Televize Nova může přejmenovat svůj původně retro kanál Nova Gold na Nova Krimi a více tak programově cílit na pořady s kriminální tematikou. K přejmenování stanice na Nova Krimi má dojít již v listopadu.

Zelenou k rebrandu stanice Nova Gold na Nova Krimi získala společnost TV Nova, s.r.o. na posledním čtrnáctém zasedání regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konaného 7. října 2025.

Nova Krimi od svého spuštění tak bude dostupná na všech distribučních platformách v České republice - tedy v pozemním vysílání (DTT), na satelitu (DTH), v internetových platformách (OTT/IPTV) a v kabelových sítích.

Na českém trhu půjde o třetí bezplatnou stanici, která bude mít v názvu "Krimi", po programech Prima KRIMI a Barrandov KRIMI. Krimi tematiku nabízí i řada placených stanic.

