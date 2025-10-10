O2 TV vrací licence na Oneplay Sport MD7/8

O2 TV vrací licence na Oneplay Sport MD7/8DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost O2 TV, s.r.o. již nebude provozovat sportovní kanály pod názvy Oneplay Sport MD7 a Oneplay Sport MD8. Provozovatel vrátil vysílací licence.
Licence pro oba programy šířené prostřednictvím kabelových systémů zaniknou 30. listopadu 2025 a český regulátor médií to bere na vědomí a provozovateli vydává osvědčení.
Obě vysílací licence na Oneplay Sport MD7 a 8 získal provozovatel 6. srpna 2025 a pravděpodobně již pro tyto licence nenašel další uplatnění. Běžně totiž licence zaparkoval nebo požádal o změnu v licenčních podmínkách, což je výrazně levnější, než žádat o další (nové) vysílací licence.