O2 TV vrací licence na Oneplay Sport MD7/8

Společnost O2 TV, s.r.o. již nebude provozovat sportovní kanály pod názvy Oneplay Sport MD7 a Oneplay Sport MD8. Provozovatel vrátil vysílací licence.

Licence pro oba programy šířené prostřednictvím kabelových systémů zaniknou 30. listopadu 2025 a český regulátor médií to bere na vědomí a provozovateli vydává osvědčení.

Obě vysílací licence na Oneplay Sport MD7 a 8 získal provozovatel 6. srpna 2025 a pravděpodobně již pro tyto licence nenašel další uplatnění. Běžně totiž licence zaparkoval nebo požádal o změnu v licenčních podmínkách, což je výrazně levnější, než žádat o další (nové) vysílací licence.

