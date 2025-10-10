28,2E: FTA kanály HGTV a Quest Red jen z nového TP

28,2E: FTA kanály HGTV a Quest Red jen z nového TPDNES! | redakce | tisk | názory
Irské verze bezplatných kanálů HGTV a Quest Red provozovatele Warner Bros. Discovery (WBD) ukončily vysílání na starém kmitočtu na satelitu Astra 2G (28,2°E).
Oba programy se vysílají volně ( FTA) i nadále. Pro jejich příjem je nutné provést nové vyhledávání se zadáním nových parametrů. Vysílání je nově poskytováno ze satelitu Astra 2E v evropském paprsku. Znamená to, že příjem je možný s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy.
Vedle zmíněných dvou FTA programů se na novou frekvenci vysílají také další programy WBD (Investigation Discovery, Animal Planet +1, Discovery Science +1, Discovery Channel +1, Investigation Discovery +1, Discovery History +1, Discovery Turbo +1). Ty jsou ale poskytovány jako placené pro zákazníky platformy Sky UK (CA Videoguard).
Změna transpondéru s programy WBD souvisí s optimalizací satelitní kapacity.
nové technické parametry - HGTV Ireland, Quest Red Ireland:
• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - HGTV Ireland, Quest Red Ireland (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA