Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 13. října 2025, svátek má Renáta

Nový večerníček O pejskovi a kočičce na ČT

DNES! | redakce | tisk | názory

Příběhy, které si získaly popularitu od vydání knihy v roce 1929 po animovaný seriál z padesátých let. Režisérka Barbora Dlouhá vytvořila na základě knihy od Josefa Čapka večerníček O pejskovi a kočičce. Svůj hlas propůjčil Marek Eben. Startuje 25. října v 18:45 na programu ČT :D.

Věříme, že diváci přijmou nejen nové zpracování, ale také kultivovaný hlas Marka Ebena plný laskavého humoru, který snad příjemně překvapí i ty pamětníky, kteří mají příběhy pejska a kočičky neodmyslitelně spojené s hlasem Karla Högera,“ říká kreativní producentka projektu Barbara Johnsonová.

O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)
▲ O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)

Režisérka Barbora Dlouhá se rozhodla vytvořit příběhy pro současnou generaci dětí. „Chtěla jsem zachovat původní poetiku, to by potom nebyli pejsek a kočička. Snažila jsem se ctít Čapka, ale zároveň tam dát i něco svého. Jak se mění vnímání kultury a prolínání žánrů, i pohádky se posouvají do různých nových poloh i třeba experimentů, což považuji za dobré, ale musí se k nim přistupovat citlivě a s pokorou.“

O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)
▲ O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)

Spolupráce s Bárou mě moc potěšila. Dala mi prostor a já jsem mohl napsat spoustu hudby, která zní víceméně celým večerníčkem, takřka od začátku do konce,“ řekl o spolupráci s paní režisérkou autor hudby Jakub Šafr.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (6/12)
21:15 Reportéři ČT
22:00 BILANCE: Česká sázka na atom
kanál CT2 20:00 Čtyři sluhové a kardinál
21:45 Vzpomínky na Manhattan
23:15 Leopoldina Habsburská, matka moderní Brazílie
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (8)
21:45 Specialisté (108)
kanál PRIMA 20:15 Hádkovi
22:20 Bez lítosti 2 (7)
23:20 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hrabě Monte Christo (2)
22:25 Výplata
00:50 JAG 5 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Josefem Cardou
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
22:25 Reportéri
23:00 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Ako sa rodila Zem
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (7)
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (18)
22:05 Druhý tah pěšcem
23:45 Klaun (19)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook