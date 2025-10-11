Thema rebrandována na Canal+ Distribution

Thema rebrandována na Canal+ DistributionDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Thema, vlastněná Canal+ Group, se představila pod novou značkou: Canal+ Distribution. Thema se zaměřuje na distribuci stanic a obsahu.
Thema je produkční a distribuční společnost působící na platformách placené televize, vysílání FAST programů a nelineárního vysílání.
Produkční kapacity společnosti Thema (nově Canal+ Distribution) produkují přibližně 1 500 hodin obsahu ročně, z čehož významná část je produkována interně. Thema také produkuje 23 kanálů v 10 různých jazycích a podporuje aktivity skupiny v Africe, zejména distribucí a prodejem afrických produkcí a koprodukcí v Africe.
V oblasti distribuce se Thema zaměřuje na poskytování multikulturních balíčků obsahu. Ve Francii distribuuje balíčky afrického obsahu primárně prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb, cílí na diaspory a přináší ochutnávku místního afrického obsahu těm, kteří mají ve Francii africké dědictví. Příkladem je balíček „Bouquet Africain“ (s více než 25 africkými televizními kanály živě nebo v záznamu). Thema distribuuje kanály třetích stran i pro kanály skupiny ve více než 80 zemích světa. Tato mezinárodní distribuce funguje na modelu sdílení příjmů, kde Thema získává provizi z příjmů generovaných těmito kanály v zahraničí.
Thema se stará o distribuci programů FilmBox, SPI ale také stanic jako Stingray iConcerts, Stingray Cmusic, Travelxp, Mezzo, Mezzo Live, Luxe TV, Pro TV International, Museum TV, MyZen TV a řady dalších.
zdroj: broadbandtvnews + Thema + Canal+