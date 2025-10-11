Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 11. října 2025, svátek má Andrej

Thema rebrandována na Canal+ Distribution

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Thema, vlastněná Canal+ Group, se představila pod novou značkou: Canal+ Distribution. Thema se zaměřuje na distribuci stanic a obsahu.

Thema je produkční a distribuční společnost působící na platformách placené televize, vysílání FAST programů a nelineárního vysílání.

Produkční kapacity společnosti Thema (nově Canal+ Distribution) produkují přibližně 1 500 hodin obsahu ročně, z čehož významná část je produkována interně. Thema také produkuje 23 kanálů v 10 různých jazycích a podporuje aktivity skupiny v Africe, zejména distribucí a prodejem afrických produkcí a koprodukcí v Africe.

V oblasti distribuce se Thema zaměřuje na poskytování multikulturních balíčků obsahu. Ve Francii distribuuje balíčky afrického obsahu primárně prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb, cílí na diaspory a přináší ochutnávku místního afrického obsahu těm, kteří mají ve Francii africké dědictví. Příkladem je balíček „Bouquet Africain“ (s více než 25 africkými televizními kanály živě nebo v záznamu). Thema distribuuje kanály třetích stran i pro kanály skupiny ve více než 80 zemích světa. Tato mezinárodní distribuce funguje na modelu sdílení příjmů, kde Thema získává provizi z příjmů generovaných těmito kanály v zahraničí.

Thema se stará o distribuci programů FilmBox, SPI ale také stanic jako Stingray iConcerts, Stingray Cmusic, Travelxp, Mezzo, Mezzo Live, Luxe TV, Pro TV International, Museum TV, MyZen TV a řady dalších.

zdroj: broadbandtvnews + Thema + Canal+

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:25 Život podle Milana Kňažka
22:30 Fantomas
kanál CT2 20:00 Angelika, markýza andělů
22:00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
00:20 Galaxy Quest
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Možné je všechno! II
22:05 Venom 2: Carnage přichází
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (7)
21:35 Bez lítosti 2 (7)
22:35 Con Air
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 3 (2)
21:20 Profesionálové 3 (3)
22:25 Jak básníci přicházejí o iluze
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:15 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:40 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
21:50 Francúzska ruleta (2/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Dlouhá míle (3)
00:15 Kam čert nemůže

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook