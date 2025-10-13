Skutečná tajemství Agathy Christie na Prima ZOOM

Skutečná tajemství Agathy Christie na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Pravděpodobně jedna z nejslavnějších autorek literatury na světě - Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, rozená Millerová, obvykle známá jako Agatha Christie (15. září 1890 - 12. ledna 1976), občas používala pseudonym Mary Westmacottová.
Autorka velmi oblíbených kriminálních příběhů je označována za nejvlivnější spisovatelku detektivní literatury 20. století. Byla neobyčejně produktivní a publikovala přes 60 detektivních románů, přibližně 150 povídek, 6 klasických románů a 19 divadelních her. Její díla byla přeložena do více než stovky jazyků a prodaly se více než dvě miliardy výtisků. V počtu prodaných knih ji předstihuje jen William Shakespeare, podle jiných odhadů Shakespeara dokonce překonává.
K autorčiným nejpopulárnějším dílům, která přetvořila žánr a překvapují stále další generace čtenářů svými neočekávanými zvraty, patří především Vražda v Orient expresu, Smrt na Nilu nebo Vraždy podle abecedy. Román A pak nezbyl žádný (Deset malých černoušků) patří mezi nejprodávanější romány v historii a hra Past na myši drží rekord nejdéle hraného představení. Do obecného kulturního povědomí vstoupily také její literární postavy, především pak dva vyšetřovatelé - Hercule Poirot a slečna Marplová. Díla Agathy Christie si získala popularitu nejen díky svým komplikovaným zápletkám a složitým zločinům, ale také důrazem na psychologii postav a na úvahy nad různorodými motivacemi lidí ve světě, bez ohledu na věk, gender či společenské postavení.
Jednou z příčin neutuchající popularity jsou také četné filmové a seriálové adaptace autorčiných děl, především pak filmové zpracování poirotovských příběhů s Peterem Ustinovem z 80. let, seriálová adaptace s Davidem Suchetem vysílaná v letech 1989-2013 či vysokorozpočtová a komerčně úspěšná zpracování Kennetha Branagha; oblíbené jsou také adaptace příběhů slečny Marplové. Co tedy Agathu Christie inspirovalo k takové produktivitě a z jakých kořenů vycházela? Odpoví Prima ZOOM.
Tu pravou detektivku přináší Prima ZOOM:
21. 10. 20.00 Záhada mysli Agathy Christie
28. 10. 20.00 Po stopách Agathy Christie
zdroj: FTV Prima