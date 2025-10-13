Quantcast
Pondělí, 13. října 2025, svátek má Renáta

Skutečná tajemství Agathy Christie na Prima ZOOM

Pravděpodobně jedna z nejslavnějších autorek literatury na světě - Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, rozená Millerová, obvykle známá jako Agatha Christie (15. září 1890 - 12. ledna 1976), občas používala pseudonym Mary Westmacottová.

Autorka velmi oblíbených kriminálních příběhů je označována za nejvlivnější spisovatelku detektivní literatury 20. století. Byla neobyčejně produktivní a publikovala přes 60 detektivních románů, přibližně 150 povídek, 6 klasických románů a 19 divadelních her. Její díla byla přeložena do více než stovky jazyků a prodaly se více než dvě miliardy výtisků. V počtu prodaných knih ji předstihuje jen William Shakespeare, podle jiných odhadů Shakespeara dokonce překonává.

K autorčiným nejpopulárnějším dílům, která přetvořila žánr a překvapují stále další generace čtenářů svými neočekávanými zvraty, patří především Vražda v Orient expresu, Smrt na Nilu nebo Vraždy podle abecedy. Román A pak nezbyl žádný (Deset malých černoušků) patří mezi nejprodávanější romány v historii a hra Past na myši drží rekord nejdéle hraného představení. Do obecného kulturního povědomí vstoupily také její literární postavy, především pak dva vyšetřovatelé - Hercule Poirot a slečna Marplová. Díla Agathy Christie si získala popularitu nejen díky svým komplikovaným zápletkám a složitým zločinům, ale také důrazem na psychologii postav a na úvahy nad různorodými motivacemi lidí ve světě, bez ohledu na věk, gender či společenské postavení.

Jednou z příčin neutuchající popularity jsou také četné filmové a seriálové adaptace autorčiných děl, především pak filmové zpracování poirotovských příběhů s Peterem Ustinovem z 80. let, seriálová adaptace s Davidem Suchetem vysílaná v letech 1989-2013 či vysokorozpočtová a komerčně úspěšná zpracování Kennetha Branagha; oblíbené jsou také adaptace příběhů slečny Marplové. Co tedy Agathu Christie inspirovalo k takové produktivitě a z jakých kořenů vycházela? Odpoví Prima ZOOM.

21. 10. 20.00 Záhada mysli Agathy Christie
28. 10. 20.00 Po stopách Agathy Christie

zdroj: FTV Prima

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (6/12)
21:15 Reportéři ČT
22:00 BILANCE: Česká sázka na atom
kanál CT2 20:00 Čtyři sluhové a kardinál
21:45 Vzpomínky na Manhattan
23:15 Leopoldina Habsburská, matka moderní Brazílie
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (8)
21:45 Specialisté (108)
kanál PRIMA 20:15 Hádkovi
22:20 Bez lítosti 2 (7)
23:20 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hrabě Monte Christo (2)
22:25 Výplata
00:50 JAG 5 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Josefem Cardou
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol
22:25 Reportéri
23:00 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Ako sa rodila Zem
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (7)
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (18)
22:05 Druhý tah pěšcem
23:45 Klaun (19)

