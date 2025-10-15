Quantcast
Středa, 15. října 2025

Apple TV+ odstraňuje plus ze svého názvu

Streamovací platforma Apple TV+ se divákům v tichosti představuje pod mírně upraveným názvem. Z názvu samotné služby odstranilo znaménko plus. Služba se tak nyní jmenuje Apple TV.

Důvody přejmenování nejsou známé. Může se jednat například o zkrácení názvu platformy. Plus v podobě znaménka "+" využívá francouzský operátor CANAL+, který poskytuje své služby po celém světě.

Apple TV je i nadále k dispozici na stávajících zařízeních, včetně aplikace Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home a dalších. Obsah Apple TV je k dispozici i abonentům platformy Skylink.

