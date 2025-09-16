HBO Max brzy na dalších 14 trzích

HBO Max brzy na dalších 14 trzíchDNES! | redakce | tisk | názory
Globální streamovací platforma HBO Max bude brzy dostupná pro další diváky. Společnost Warner Bros. Discovery za měsíc 15.10.2025 začne poskytovat SVOD službu HBO Max na nových trzích.
HBO Max se dostane k divákům na nových trzích v asijsko-pacifickém regionu, včetně Bangladéše, Bruneje, Kambodže, Laosu, Macaa, Mongolska, Pákistánu a Srí Lanky.
HBO Max je domovem nejprémiovějších světových značek zábavy, včetně HBO, Harryho Pottera, DC Universe, Cartoon Network, Max Originals a nejlepších hollywoodských filmů, stejně jako nezapomenutelných programů od Discovery, TLC, AFN, Food Network, ID* a HGTV, vše na jednom místě.
Krátce po spuštění HBO Max se předplatitelé mohou těšit na premiéru nejnovějšího dramatu HBO Original s názvem IT: Vítejte v Derry. Seriál IT: Vítejte v Derry, odehrávající se ve světě Stephena Kinga, je založen na Kingově románu „IT“ a rozšiřuje vizi, kterou nastolil filmař Andy Muschietti v celovečerních filmech IT a IT Kapitola 2.
HBO Max nabídne předplatitelům hollywoodské hity jako Superman, Sinners a Final Destination Bloodlines, kulturní převratné originální seriály HBO a Max, jako například House of the Dragon, The Last of Us, The Penguin a The Pitt, nové seriály včetně The Paper a MobLand^, a také nejlepší příběhy ze skutečného života, jako je Gold Rush, Deadliest Catch a 90 Day Fiancé. K dispozici budou také rodinné oblíbené seriály od Adventure Time, We Bare Bears, Toma a Jerryho a Looney Tunes až po The Wonderfully Weird World of Gumball^.
Do konce tohoto roku bude HBO Max k dispozici na více než 100 trzích a v roce 2026 expanduje do Německa, Itálie a Velké Británie.