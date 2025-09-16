RTI cz přeladila DAB vysílač Zlín - Mladcová

RTI cz přeladila DAB vysílač Zlín - MladcováDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel celoplošného DAB multiplexu C, plzeňská společnost RTI cz, provedl změnu v distribuci svého digitálního pozemního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) na vysílači Zlín - Mladcová.
Zlínský vysílač byl přeladěn z původního kanálu (bloku) 9D na kanál 9B.
Provozovatel DAB sítě doporučuje svým posluchačům ve Zlínském kraji, aby si znovu naladili své DAB rozhlasové přijímače a to buď ručně - zadáním nového kanálu, eventuálně za pomocí funkce AUTOTUNE, kdy přijímač naladí všechny dostupné DAB multiplexy v místě příjmu, eventuálně přes funkci FACTORY RESET, kdy nejprve dojde k vymazání všech naladěných stanic a následně naskenování všech aktuálně dostupných programů v DAB sítích.
RTI cz získal začátkem roku 2024 kmitočtové příděly pro provoz celoplošného multiplexu na bloku 9B a 9D (s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je přidělen blok 8C), které může svévolně měnit. V jedné lokalitě ale vždy může používat jen jeden z těchto dvou bloků. Přeladění na nový kanál může souviset s optimalizací vysílací sítě a také vyřešením možných vzájemných zarušení jiných regionálních verzí sítě RTI cz.