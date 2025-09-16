Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 16. září 2025, svátek má Ludmila

RTI cz přeladila DAB vysílač Zlín - Mladcová

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel celoplošného DAB multiplexu C, plzeňská společnost RTI cz, provedl změnu v distribuci svého digitálního pozemního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) na vysílači Zlín - Mladcová.

Zlínský vysílač byl přeladěn z původního kanálu (bloku) 9D na kanál 9B.

Provozovatel DAB sítě doporučuje svým posluchačům ve Zlínském kraji, aby si znovu naladili své DAB rozhlasové přijímače a to buď ručně - zadáním nového kanálu, eventuálně za pomocí funkce AUTOTUNE, kdy přijímač naladí všechny dostupné DAB multiplexy v místě příjmu, eventuálně přes funkci FACTORY RESET, kdy nejprve dojde k vymazání všech naladěných stanic a následně naskenování všech aktuálně dostupných programů v DAB sítích.

RTI cz získal začátkem roku 2024 kmitočtové příděly pro provoz celoplošného multiplexu na bloku 9B a 9D (s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je přidělen blok 8C), které může svévolně měnit. V jedné lokalitě ale vždy může používat jen jeden z těchto dvou bloků. Přeladění na nový kanál může souviset s optimalizací vysílací sítě a také vyřešením možných vzájemných zarušení jiných regionálních verzí sítě RTI cz.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VIII (1/4)
21:50 Případ pro exorcistu (3/3)
22:55 Humor barevně a černobíle
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (3/6)
20:55 Mořeplavci pravěku
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (7)
21:40 Odznak Vysočina (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (7)
21:40 7 pádů Honzy Dědka
22:50 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté rybky
22:05 Ve znamení Merkura (2)
23:45 Profesionálové 2 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:05 Cyranův poloostrov (8, 9)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent II
21:45 OKTOPUS (1/13)
22:50 Doktor Semmelweis, záchranca matiek
kanál DVOJKA 20:10 Špiónky počas druhej svetovej vojny (3/6)
21:05 De Niro: Mlčanie ako zbraň
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (5)
21:55 Farma XVII.
23:05 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (5)
21:15 30 případů majora Zemana (11)
23:00 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook