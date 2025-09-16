FilmBox Stars uvede premiéru filmu Bohdana Slámy Sucho

FilmBox Stars uvede premiéru filmu Bohdana Slámy SuchoDNES! | redakce | tisk | názory
FilmBox Stars uvede ve středu 17. září ve 20:00 snímek „Sucho“, film scenáristy a režiséra Bohdana Slámy, jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů a držitele pěti Českých lvů. Sláma je známý svým mimořádným citem pro vyprávění příběhů obyčejných lidí a schopností propojit osobní osudy s tématy, která se dotýkají celé společnosti.
Dva klany, jeden konflikt
„Sucho“ vypráví o dvou sousedských rodech, jejichž světy se zásadně liší. Josef (Martin Pechlát) vede svou rodinu k alternativnímu životnímu stylu na rozpadající se usedlosti. Viktor (Marek Daniel), místní agrobaron, usiluje o zisk bez ohledu na důsledky. Jejich napjaté vztahy se vyostří ve chvíli, kdy se Viktorův syn Míra (Tomáš Sean Pšenička) zamiluje do Josefovy dcery Žofky (Dorota Šlajerová). Osobní emoce se tak střetávají s generačními i sousedskými konflikty.
Silná herecká sestava
Film stojí na mimořádném hereckém obsazení, kromě Martina Pechláta a Marka Daniela zaujme také Bolek Polívka, Magdalena Borová či talentovaná Dorota Šlajerová. Sláma znovu potvrdil svou pověst režiséra, který dokáže z herců dostat maximum a dodat jejich postavám hloubku i autenticitu.
Film o krajině i lidech
Sláma zasadil děj do jihomoravské krajiny kolem obce Šardice, přezdívané Moravské Toskánsko. Krajina ve filmu nepůsobí jen jako pozadí, ale dotváří samotnou atmosféru a dynamiku příběhu. Režisér přiznal, že finální podoba scénáře vznikala v období covidové krize, kdy se téma sucha a nedostatku vody stalo obzvlášť silně vnímaným.
„Sucho“ si získalo pozornost diváků i filmových kritiků. Nejde pouze o příběh dvou rodin, ale také o obraz dnešní společnosti a o to, jak lidská rozhodnutí zasahují do života ostatních a také do prostředí, v němž žijí. Film přináší silný vizuální zážitek, umocněný aktuálním tématem a přesvědčivými hereckými výkony. Diváci se na snímek mohou těšit 17.9. ve 20:00 na FilmBox Stars.
zdroj: SPI / FilmBox