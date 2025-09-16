Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 16. září 2025, svátek má Ludmila

FilmBox Stars uvede premiéru filmu Bohdana Slámy Sucho

DNES! | redakce | tisk | názory

FilmBox Stars uvede ve středu 17. září ve 20:00 snímek „Sucho“, film scenáristy a režiséra Bohdana Slámy, jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů a držitele pěti Českých lvů. Sláma je známý svým mimořádným citem pro vyprávění příběhů obyčejných lidí a schopností propojit osobní osudy s tématy, která se dotýkají celé společnosti.

Dva klany, jeden konflikt
„Sucho“ vypráví o dvou sousedských rodech, jejichž světy se zásadně liší. Josef (Martin Pechlát) vede svou rodinu k alternativnímu životnímu stylu na rozpadající se usedlosti. Viktor (Marek Daniel), místní agrobaron, usiluje o zisk bez ohledu na důsledky. Jejich napjaté vztahy se vyostří ve chvíli, kdy se Viktorův syn Míra (Tomáš Sean Pšenička) zamiluje do Josefovy dcery Žofky (Dorota Šlajerová). Osobní emoce se tak střetávají s generačními i sousedskými konflikty.

Silná herecká sestava
Film stojí na mimořádném hereckém obsazení, kromě Martina Pechláta a Marka Daniela zaujme také Bolek Polívka, Magdalena Borová či talentovaná Dorota Šlajerová. Sláma znovu potvrdil svou pověst režiséra, který dokáže z herců dostat maximum a dodat jejich postavám hloubku i autenticitu.
Film o krajině i lidech

Sláma zasadil děj do jihomoravské krajiny kolem obce Šardice, přezdívané Moravské Toskánsko. Krajina ve filmu nepůsobí jen jako pozadí, ale dotváří samotnou atmosféru a dynamiku příběhu. Režisér přiznal, že finální podoba scénáře vznikala v období covidové krize, kdy se téma sucha a nedostatku vody stalo obzvlášť silně vnímaným.

„Sucho“ si získalo pozornost diváků i filmových kritiků. Nejde pouze o příběh dvou rodin, ale také o obraz dnešní společnosti a o to, jak lidská rozhodnutí zasahují do života ostatních a také do prostředí, v němž žijí. Film přináší silný vizuální zážitek, umocněný aktuálním tématem a přesvědčivými hereckými výkony. Diváci se na snímek mohou těšit 17.9. ve 20:00 na FilmBox Stars.

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Majitel satelitů Astra představil novou značku
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Novinky Telly: Balíček MAXI, nový sloga a funkce
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VIII (1/4)
21:50 Případ pro exorcistu (3/3)
22:55 Humor barevně a černobíle
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (3/6)
20:55 Mořeplavci pravěku
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (7)
21:40 Odznak Vysočina (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (7)
21:40 7 pádů Honzy Dědka
22:50 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zlaté rybky
22:05 Ve znamení Merkura (2)
23:45 Profesionálové 2 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:05 Cyranův poloostrov (8, 9)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent II
21:45 OKTOPUS (1/13)
22:50 Doktor Semmelweis, záchranca matiek
kanál DVOJKA 20:10 Špiónky počas druhej svetovej vojny (3/6)
21:05 De Niro: Mlčanie ako zbraň
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (5)
21:55 Farma XVII.
23:05 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (5)
21:15 30 případů majora Zemana (11)
23:00 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook