Pondělí, 15. září 2025, svátek má Jolana

Jan Révai otevírá Zakázané zóny na TV Spektrum

DNES! | redakce | tisk | názory

Celkem 20 nepřístupných míst a 10 napínavých dílů. To přinese divákům nový pořad Zakázané zóny, jehož natáčení v těchto dnech vrcholí. Diváky zavede do vodní či jaderné elektrárny, na cvičení hasičů, do tajemného podzemí a na spoustu dalších atraktivních míst. Už od 10. listopadu sledujte na TV Spektrum.

Populární herci Jan Révai a Števo Martinovič si z léta odnášejí opravdu jedinečné zážitky. V rámci natáčení pořadu Zakázané zóny se totiž vydali na nepřístupná místa, která jsou veřejnosti uzavřená. Své zážitky předají divákům už v listopadu.

Seriál Zakázané zóny uvede TV Spektrum (foto: AMC)
▲ Seriál Zakázané zóny uvede TV Spektrum (foto: AMC)

Oba průvodci přitom nejsou jen obyčejnými moderátory, ale náročné či neobvyklé profese si vyzkoušeli na vlastní kůži. Jan Révai tak vyzkoušel svou fyzičku na cvičení s hasiči i elitními policisty, zažil den s pracovníky Jaderné elektrárny Dukovany nebos ošetřovateli exotických zvířat v Safari parku Dvůr Králové.
Chybět nebude ani pohled do hlubin uhelného dolu nebo fascinující zastávka v Brně, kde se diváci seznámí s katakombami a podzemními vodními nádržemi, které odhalují tajemnou a dosud málo známou tvář města.

Slovensko nabídne stejně atraktivní lokality. Števo Martinovič diváky zavede například do útrob Vodní elektrárny Gabčíkovo. Nahlédne také do zázemí legendárního historického hotelu ve Vysokých Tatrách a odhalí tajemnou atmosféru naleziště drahokamů. Fanoušky kultury potěší i pohled do zákulisí festivalu Pohoda, největšího multikulturního festivalu na Slovensku.

Novinky i na AMC a Spektrum Home
Letošní podzim nabídne vedle Zakázaných zón divákům stanic televizní sítě AMC Networks International i další novinky.

Podzim je na našich stanicích opravdu nabitý. V září na AMC uvádíme novou třetí sérii seriálového hitu Daryl Dixon z apokalyptické světa The Walking Dead. Následující měsíce chystáme pro české publikum dva původní pořady. Nejprve startuje koncem září na celoplošné stanici Spektrum Home druhá řada pořadu Popojedem, talkshow Honzy Musila. A v listopadu se diváci mohou na Spektru těšit právě na Zakázané zóny,“ dodává Irena Novotná, country manažerka a vedoucí marketingu AMC Networks International.

zdroj: AMC/Spektrum

