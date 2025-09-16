Quantcast
Úterý, 16. září 2025, svátek má Ludmila

Snímek Brutalista, oceněný třemi Oscary, je exkluzivně na SkyShowtime

Kritiky oceňovaný snímek Brutalista dorazil dnes na SkyShowtime. V hlavních rolích ohromujícího velkofilmu se představí dvojnásobný držitel Oscara Adrien Brody, spolu s na Oscara nominovanými Felicity Jones a Guyem Pearcem. Brutalista bude na SkyShowtime exkluzivně ke zhlédnutí od 16. září.
 
Po útěku z poválečné Evropy přijíždí vizionářský architekt László Toth do Ameriky, aby znovu vybudoval svůj život, svou práci a vztah se svou manželkou Erzsébet, od které byl během války odloučen kvůli měnícím se hranicím a režimům. Sám v cizí zemi se László usadí v Pensylvánii, kde jeho talent pro stavitelství rozpozná bohatý a vlivný továrník Harrison Lee Van Buren. Ale moc a sláva přicházejí draho...

Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo platformy SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Brutalista byl letos oceněn třemi Oscary, včetně ceny za Nejlepší filmovou hudbu a Nejlepší kameru. Brody za roli László Totha získal svého druhého Oscara, Zlatý Glóbus a cenu BAFTA.   

Brutalista je dalším přírůstkem do knihovny oblíbených filmů z Oscarů 2025, které jsou již nyní k dispozici ke sledování, jako Anora, Nosferatu, Rozzum v divočině a Čarodějka.

zdroj: SkyShowtime

