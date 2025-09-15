Quantcast
Pondělí, 15. září 2025

MAGENTA TV má Dětské kino a dětskou sekci

Včelka Mája, Šmoulové nebo třeba Prasátko Peppa. MAGENTA TV dnešním dnem rozšiřuje nabídku o novou sekci Děti, která na jednom místě zpřístupní nejmenším divákům i jejich rodičům bezpečné a přehledné prostředí s oblíbenými dětskými tituly.

Jako první operátor také spustí přímo v programovém průvodci vlastní výběr dětských pořadů z Videotéky s názvem Dětské kino.

▲ Dětské kino na Magenta TV (foto: T-Mobile)

Novou sekci Děti najdou rodiče i malí diváci MAGENTA TV přímo v hlavním menu TV aplikace od 15. září. Obsahuje přehledně strukturovanou nabídku dětských pořadů z Videotéky a živého vysílání, které jsou rozřazené podle oblíbených dětských hrdinů a tematických kategorií, aby se v nich dalo snadno vyhledávat. Veškerý obsah je vhodný pro děti do 12 let.

Dětský obsah patří dlouhodobě k jednomu z nejvyhledávanějších. To nám potvrdil i nedávno realizovaný výzkum agentury IPSOS, kde 38 % domácností s dětmi vyjádřilo názor, že nabídku kanálů pro děti považuje za důležitou pro pořízení placené TV služby. Proto jsme rádi, že můžeme přinést dětem i jejich rodinám kvalitní zábavu, a to zcela bez reklam,“ uvedl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile Czech Republic.

V nabídce Dětského kina, které diváci naladí bez reklam na EPG 21, nechybí tituly jako Máša a Medvěd, Včelka Mája, Šmoulové, Prasátko Peppa, Kouzelná Beruška a Černý kocour, Mlsné medvědí příběhy, Pat a Mat, Ovečka Shaun nebo třeba Mach a Šebestová.

Zdroj průzkumu: IPSOS reprezentativní výzkum pro T-Mobile na populaci ve věku 18-75 let, N=1001, červen 2025.

zdroj: T-Mobile

