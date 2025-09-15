Cielo a Sky TG24 přešly do HD

Cielo a Sky TG24 přešly do HDDNES! | redakce | tisk | názory
Italské bezplatné televizní stanice Cielo a Sky TG24, operátora placené televize Sky Italia, dnes ráno změnily formát distribuce svého programu. Obě stanice byly překlopeny z SD do HD.
Změna proběhla v italském pozemním multiplexu. Dopad to má i na satelitní příjem, neboť obě stanice jsou součástí distribučního multiplexu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B na pozici 9°E v italském paprsku. Vysílání slouží sice jako distribuční trasa pro pozemní vysílače, nicméně FTA vysílání a dostupná přijímací technika (přijímač s podporou multistream a modulace 16APSK) vytváří z distribučních signálů atraktivní televizní platformu i daleko za hranicemi Itálie (v oblastech pokrytí).
Cielo vysílá v HD již delší dobu pro zákazníky bezplatné italské platformy TivúSat a placené televize Sky Italia na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Tento signál je z důvodu omezení vysílacích práv zakódování a je nutná karta/modul, eventuálně předplatné.
V případě Sky TG 24 je situace o to zajímavější, že na pozici 13°E je stanice v HD delší dobu, nicméně je dostupná jen pro abonenty Sky Italia. Původní distribuční SD signál byl na pozici 9°E, který byl dnes překlopen do HD.
Cielo je zábavní kanál se seriály, filmy, reality show. Nově přichází s blokem sportovního obsahu a to každou noc. Sky TG24 je zpravodajská televize. Přináší nejnovější informace z domova a ze světa.
technické parametry - Cielo HD, Sky TG24 HD:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 35, FTA