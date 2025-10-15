Halloweenské kino na MAGENTA TV

Halloweenské kino na MAGENTA TVDNES! | redakce | tisk | názory
Podzimní pošmourné dny strávené v teple pod dekou si diváci televizní služvy MAGENTA TV mohou okořenit tituly ze speciální kolekce Halloweenské kino. Zákazníci s tarifem S Plus a vyšším se mohou těšit na výběr hororů, thrillerů i akčních filmů jako třeba Insidious: Poslední klíč, Ghoul, Zombieland nebo Venom. Halloweenské kino bude k dispozici v programovém průvodci na pozici 19.
Speciální dárek si užijí zákazníci s tarify S Plus a M Plus, kteří si vychutnají halloweenskou atmosféru navíc i s dočasně zpřístupněným kanálem Viasat True Crime HD.
Halloweenské kino je dostupné v IPTV/OTT službě MAGENTA TV do 3. 11. 2025.