Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E je možné přijímat volně vysílaný kanál se sportovní tematikou s názvem Strongman Champions League.
Jak název stanice napovídá, FAST program se zaměřuje na silové disciplíny.
FAST kanál Strongman Champions League v multiplexu muxIP nahradil původní zábavní stanici s home videi AFN Americas Funniest.
Vysílání Strongman Champions League je poskytováno v plném HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4/H.264 se zvukem ve formátu AAC. Program je poskytován volně. Satelitní signál slouží televizním operátorům jako distribuční trasa pro své platformy.
technické parametry - Strongman Champions League HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA