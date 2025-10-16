Quantcast
Čtvrtek, 16. října 2025

Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E je možné přijímat volně vysílaný kanál se sportovní tematikou s názvem Strongman Champions League.

Jak název stanice napovídá, FAST program se zaměřuje na silové disciplíny.

FAST kanál Strongman Champions League v multiplexu muxIP nahradil původní zábavní stanici s home videi AFN Americas Funniest.

Strongman Champions League - záběr z příjmu stanice
▲ Strongman Champions League - záběr z příjmu stanice

Vysílání Strongman Champions League je poskytováno v plném HD rozlišení (1920x1080) v kodeku MPEG-4/H.264 se zvukem ve formátu AAC. Program je poskytován volně. Satelitní signál slouží televizním operátorům jako distribuční trasa pro své platformy.

technické parametry - Strongman Champions League HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

